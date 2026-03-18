Президент Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) Ендрю Парсонс висловив розчарування скаргами України під час Паралімпіади-2026.

Про це повідомляє Associated Press.

На думку Парсонса, Національний паралімпійський комітет України та комітети інших країн намагалися відвернути увагу від спорту. Водночас функціонер висловив співчуття "ситуації в Україні" та може "лише уявити собі весь жах".

"Певною мірою ці спроби перемкнути увагу на політику розчаровують. Сподіваюся, що це стане уроком і для тих національних комітетів, які вважали за краще зосереджуватися більше на політичній стороні питання, ніж на спортивній, тому що спорт взяв гору", – сказав Парсонс

Нагадаємо, що збірна України та низка інших країн бойкотували церемонії відкриття та закриття Паралімпіади через участь російської та білоруської делегацій, що виступали під своїми прапорами.

Крім того, представники української команди постійно зазнавали тиску від представників МПК. Зокрема організатори Паралімпіади-2026 заборонили українським паралімпійцям використовувати форму з мапою країни. Українській біатлоністці Олександрі Коновій зробили зауваження за "антивоєнні" сережки з написом "Stop War".

