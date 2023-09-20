Спорт має розвиватися в Україні

Про це сказав екс-очільник управління Служби безпеки України у Миколаївській області Віталій Герсак під час благодійного Міжнародного турніру з ММА "Незламні захисники" у Одесі. Він підкреслив, що українські спортсмени, що приймають участь у міжнародних змаганнях, виборюють призові місця, демонструють незламність і силу українського духу потребують уваги і підтримки суспільства.

"І спортсмени, і громадяни, і підприємці мають об'єднуватися заради допомоги нашим збройним силам", - додав Віталій Герсак.

У змаганні прийняли участь 18 бійців з України і других країн. Головним боєм вечора став двобій зірок ММА українця Дмитро Продана і Руслана Маммадова з Азербайджану.

За 4 години турніру була зібрана зібрана рекордна сумма в понад мільйон гривень. Ці гроші підуть на потреби воїнів ЗСУ, які прямо зараз звільнюють нашу землю від російських окупантів.