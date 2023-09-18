«Мій побратим Герсак», — генерал Марченко сказав, що екскерівник УСБУ віддав перевагу окопам замість Монако

Генерал-майор Дмитро Марченко назвав колишнього начальника управління Служби безпеки України у Миколаївській області Віталія Герсака своїм побратимом.

Про це він сказав під час виступу на Міжнародному турнірі з ММА в одеському клубі «Red Line».

Дякуючи організаторам турніру за запрошення, Дмитро Марченко запросив на сцену Віталія Герсака. За словами генерала, Віталій Герсак, маючи можливість перебувати у безпеці за кордоном, віддав перевагу захисту держави на першій лінії оборони.

— Я хочу подякувати організаторам цього дійства. Саша Гордієнко, дуже дякую! Мій побратим, Віталій Герсак, прошу вийти на сцену. Щоб ви розуміли, ця людина могла при всіх своїх можливостях зараз бути командиром батальйону «Монако», але він тут, з нами. ТРО Одеси знаходиться на першій лінії оборони, і зараз поки ми з вами тут, вони виконують свою роботу, — сказав Дмитро Марченко .

Нагадаємо, Міжнародний турнір зі змішаних єдиноборств пройшов на підтримку Збройних Сил України.

На турнірі пройшов також аукціон, під час якого депутат Миколаївської обласної ради від партії «Наш край» Тахір Садрідінов придбав прапор з підписом Дмитра Марченка. 400 тисяч гривень підуть на підтримку ЗСУ.