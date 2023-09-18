«Мій побратим Герсак», — генерал Марченко сказав, що екскерівник УСБУ віддав перевагу окопам замість Монако

Генерал-майор Дмитро Марченко назвав колишнього начальника управління Служби безпеки України у Миколаївській області Віталія Герсака своїм побратимом.
Про це він сказав під час виступу на Міжнародному турнірі з ММА в одеському клубі «Red Line».
Дякуючи організаторам турніру за запрошення, Дмитро Марченко запросив на сцену Віталія Герсака. За словами генерала, Віталій Герсак, маючи можливість перебувати у безпеці за кордоном, віддав перевагу захисту держави на першій лінії оборони.
Нагадаємо, Міжнародний турнір зі змішаних єдиноборств пройшов на підтримку Збройних Сил України.
На турнірі пройшов також аукціон, під час якого депутат Миколаївської обласної ради від партії «Наш край» Тахір Садрідінов придбав прапор з підписом Дмитра Марченка. 400 тисяч гривень підуть на підтримку ЗСУ.