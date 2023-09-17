Понад мільйон гривень на підтримку ЗСУ зібрали на Міжнародному турнірі з ММА в Одесі

Руслан Маммадов та Дмитро Продан в партері. Фото: Надія Дев'ятіна

В одному з нічних клубів Одеси відбувся масштабний Міжнародний турнір з ММА "Незламні захисники", в якому взяли участь відомі професійні бійці. Головним боєм вечора стала зустріч 6-разового чемпіона світу Руслана Маммадова та одесита Дмитра Продана. Усі зібрані кошти пішли на підтримку ЗСУ.

Подробиці турніру в матеріалі Новини.LIVE.

Організаторами заходу виступили промоутерська організація OFC (Odessa Fighting Championship) та Одеська обласна Федерація змішаних єдиноборств ММА, яку очолює Олександр Гордієнко та Одеська федерація професійного кікбоксінгу К1, яку очолює Валентин Федоров.

"Для нас велика честь проводити такі необхідні та важливі спортивні змагання в підтримку ЗСУ. Хочу подякувати свого друга командира бойового підрозділу ЗСУ Віталія Герсака", — сказав під час відкриття президент обласної Федерації ММА.

Організатори турніру. Фото: Надія Дев'ятіна

«Дорогі друзі, сьогодні наші хлопці на фронті кожен день доказують, хто тут справжній воїн. Безліч героїв присутні зараз в залі. Завдяки бойовому командиру, нашому другу, громадській організації «Вірні та вільні» ми вітаємо бойовий турнір во славу ЗСУ для всіх українців», - наголосив Президент Одеської федерації професійного кікбоксінгу К1, співзасновник промоутерської компанії OFC (Odessa Fighting Championship) Валентин Федоров.

Дмитро Богомолов та Валентин Федоров

Усього в програмі турніру було 9 поєдинків. З них шість з ММА та три за правилами К1. Також відбулись розіграші лотів на аукціоні з метою збору коштів для української армії. Розігрували тубус від гаубиць з малюнками художників Art Bendas та знаряддя від Граду окупантів прямо зі фронту.

Але головним лотом вечора став прапор України з автографом живої легенди, яка своїми наказами зупинила наступ окупантів на південь України, генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка. Цей прапор вдалося продати на аукціоні за 400 тис. грн.

"Ми спостерігаємо історичний момент, коли Україна виборює свою свободу. І виборює не військовими лише. На нас напала найпідліша та найбільша за розміром армія світу. З нею воює не тільки армія. З нею воює нація, народ. Без вас ми б не впорались. Ми маємо показати свою єдність, скластися в кулак, показати, що ми вільний народ. Ми боремось за свою свободу", — заявив генерал-майор Дмитро Марченко.

Дмитро Марченко та Віталій Герсак. Фото: Надія Дев'ятіна

Музикальний супровід та справжню атмосферу шоу під час заходу забезпечував PERFORMANCE BIG BAND диригента Володимира Алексєєва. Це один з найкращих джазових шоу-оркестрів України. На рахунку 25 міжнародних проєктів зі світовими джазовими зірками з США, Германіі Бразиліі, Італії, Данії та Ізраїлю.

Підсумки поєдинків

У головному бою вечора зійшлися відомий боєць з Азербайджану, 6-разовий чемпіон світу з ММА, та чемпіон Азербайджану з ушу, кікбокиснгу та тайбоксу Руслан Маммадов та срібний призер Чемпіонату Європи з карате одесит Дмитро Продан.

Українець почав активніше та влучив лоукіком по нозі супернику. Але той технічно перевів бій в партер та на другій хвилині здобув перемогу технічним нокаутом. Приємно, що гість із Баку після бою побажав Україні скорішої Перемоги у війні.

Руслан Маммадов. Фото: Надія Дев'ятіна

З андеркарту відзначимо перемогу 19-річного одесита Богдана Кіссе над 32-річним досвідченим киянином Іваном Козловським. Цей бій проходив під егідою Всеукраїнської Федерації К1. Чемпіон Одеської області з К1 двічі відправив чемпіона світу з кікбоксингу WTKA та чемпіона України серед професіоналів К1 в нокдаун та рефері зупинив бій.

Больовим прийомом спортсмен з Вінниці, чемпіон України з козацького двобою Вадим Сакал здолав срібного призера Чемпіонату України з муей тай одесита Віктора Гурова.

В ще одному поєдинку з К1 потужні удари ніг з розвороту, лоукіки в стрибку та удари руками принесли перемогу срібному призеру Чемпіонату України з муей тай Владиславу Городиському з Бердичева над киянином Олександром Золотарьовим.

Й також відзначимо впевнену перемогу досвідченого чемпіона світу з бойового самбо Василя Івоняка над Василем Виноградовим з Подільска. Він переміг больовим на ногу.

В інших боях перемоги відсвяткували Назарій Шмиголь з Тернопільскої області, Ілля Бойко з Одеси, Владислав Гридасов з Херсону та ще один одесит Разгар Авдоян.

Але головна перемога — це те, що організаторам вдалося зібрати понад мільйона гривень на підтримку Збройних сил України та підтримати морально наших військових.

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