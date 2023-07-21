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Сьогодні, 03:58

Вперше в Одесі відбудеться вечір професійного кікбоксингу KARA FIGHTING K-1 OPEN CHAMPIONSHIP

Категорія: Новини / Спорт / Перша шпальта

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21 липня о 15:00, у конференц-залі комплексу Atlantic Garden Resort  за адресою вул. Генуезська, 24 А відбудеться офіційна пресконференція турніру Kara Fighting K-1 Open Championship.
В програмі:
- презентація промоушену, турніру та атрибутики;
- представлення бійців;
- зважування та face-to-face бійців;
- автограф сесія

У пресконференції братимуть участь організатори турніру – президент Всеукраїнської федерації К-1 Ахмад Ахмедов, президент Всеукраїнської федерації професійного кікбоксингу К-1 Олександр Хоменко, президент Одеської обласної федерації професійного кікбоксингу К-1 Валентин Федоров, віце-президент Одеської обласної федерації професійного кікбоксингу К-1, президент федерації кікбоксингу WTKA м.Одеси, головний суддя турніру Kara fighting K-1 open championship Володимир Шевченко, співзасновник промоушена KARA fight Максим Герасімов.

Вечір професійного кікбоксингу Kara Fighting K-1 Open Championship відбудеться 22 липня о 16:30 на базі спортивного комплексу Національного університету «Одеська юридична академія» за адресою вул. Фонтанська дорога, 23.

Запрошуємо вас відвідати найяскравішу спортивну подію цього літа – перший в Одесі турнір Kara Fighting K-1 Open Championship (вхід вільний)!




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