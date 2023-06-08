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Учора, 22:38

Зустріч з журналістами з нагоди професійного свята у Національному університеті «Одеська юридична академія»

Категорія: Новини / Online конференция

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На честь Дня журналістики в Національному університеті "Одеської юридичної академії" (НУ "ОЮА" ) було організовано урочистий захід, де нагороджено найкращих співробітників цієї сфери нашого міста.
Нехай і надалі ваше відкрите й щире слово служіть правді, підтвердженню добра і справедливості. На Вас покладена важлива місія – стояти на сторожі демократії, професійно, самовіддано і чесно служити своїй справі, своєму народу на благо України. Хай завжди у вас буде добре здоровʼя, творча наснага, професійне зростання!
З професійним святом, дорогі колеги!



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