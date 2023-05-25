Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав наукову спільноту на міжнародній конференції у Одеській юридичній академії

Традиційно до Дня науки у Національному університеті «Одеська юридична академія» відбулася щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Європейські орієнтири розвитку України в умовах війни та глобальних викликів XXI століття: синергія наукових, освітніх та технологічних рішень». Відкрив роботу конференції та привітав учасників президент Національного університету «Одеська юридична академія», академік Сергій Ківалов.
Цьогоріч до участі у конференції також долучився Головнокомандувач Збройних Сил України, визнаний та шанований усім світом «Залізний генерал» Валерій Федорович Залужний. Традиційно до Дня науки у Національному університеті «Одеська юридична академія» відбулася щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Європейські орієнтири розвитку України в умовах війни та глобальних викликів XXI століття: синергія наукових, освітніх та технологічних рішень». Відкрив роботу конференції та привітав учасників президент Національного університету «Одеська юридична академія», академік Сергій Ківалов.
Цьогоріч до участі у конференції також долучився Головнокомандувач Збройних Сил України, визнаний та шанований усім світом «Залізний генерал» Валерій Федорович Залужний.
Конференція об’єднала понад 500 учасників, серед яких науковці та науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, практики, представники освіти та науки, сектору безпеки та оборони, сфер журналістики, психології, політології, соціології, IT-фахівці України та інших країн. Варто зазначити, що вже стала гарною традицією участь у конференції військовослужбовців та представників з усіх куточків нашої країни.
Активно обговорювалися питання в межах секційних засідань стосовно широкого кола сучасних проблем державного та суспільного життя, світових соціально-політичних процесів, міжнародного права та безпеки, питань інформатизації та цифровізації, кібербезпеки в епоху стрімкого розвитку технологій штучного інтелекту, економіки та післявоєнної відбудови, трансформації науки і суспільства в умовах європейського вибору та військової агресії, а також майбутнього України та дискусії щодо інших важливих сфер сучасності.
Повний виступ Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного: