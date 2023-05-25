Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав наукову спільноту на міжнародній конференції у Одеській юридичній академії

Традиційно до Дня науки у Національному університеті «Одеська юридична академія» відбулася щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Європейські орієнтири розвитку України в умовах війни та глобальних викликів XXI століття: синергія наукових, освітніх та технологічних рішень». Відкрив роботу конференції та привітав учасників президент Національного університету «Одеська юридична академія», академік Сергій Ківалов.

Цьогоріч до участі у конференції також долучився Головнокомандувач Збройних Сил України, визнаний та шанований усім світом «Залізний генерал» Валерій Федорович Залужний. Традиційно до Дня науки у Національному університеті «Одеська юридична академія» відбулася щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Європейські орієнтири розвитку України в умовах війни та глобальних викликів XXI століття: синергія наукових, освітніх та технологічних рішень». Відкрив роботу конференції та привітав учасників президент Національного університету «Одеська юридична академія», академік Сергій Ківалов.

Цьогоріч до участі у конференції також долучився Головнокомандувач Збройних Сил України, визнаний та шанований усім світом «Залізний генерал» Валерій Федорович Залужний.

«Це велика честь для багатотисячного колективу нашого університету! Валерій Федорович привітав наукову спільноту та звернув увагу провідних науковців на найважливіші питання щодо правового регулювання функціонування Збройних Сил України», – зазначив президент НУ «ОЮА» Сергій Ківалов.

Конференція об’єднала понад 500 учасників, серед яких науковці та науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, практики, представники освіти та науки, сектору безпеки та оборони, сфер журналістики, психології, політології, соціології, IT-фахівці України та інших країн. Варто зазначити, що вже стала гарною традицією участь у конференції військовослужбовців та представників з усіх куточків нашої країни.

Активно обговорювалися питання в межах секційних засідань стосовно широкого кола сучасних проблем державного та суспільного життя, світових соціально-політичних процесів, міжнародного права та безпеки, питань інформатизації та цифровізації, кібербезпеки в епоху стрімкого розвитку технологій штучного інтелекту, економіки та післявоєнної відбудови, трансформації науки і суспільства в умовах європейського вибору та військової агресії, а також майбутнього України та дискусії щодо інших важливих сфер сучасності.

Повний виступ Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного: