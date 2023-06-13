Інтелект-форум "Українська книга на Одещині" – свято української книги

Інтелект-форум "Українська книга на Одещині" завершив свою роботу. На заході було представлено багато цікавих видань. Але, без сумніву, одною із важливіших подій форуму була презентація багаторічної праці Юрія Работіна "Слово для слова".Звісно ж ця книга була відмічена журі та відзначена дипломом лауреата конкурсу «Краща книга виставки-форуму», в номінації «Сучасне літературно-художнє видання». Книга Юрія Работіна с не просто поезія, це частка особистої історії автора, яка нерозривно вплетена до нашої загальної історії, історії країни.

«Представлена книга "Слово для слова" - зріз моєї діяльності за останні роки, З одного боку це історія мого життя починаючи з 1971 року по сьогоднішній день, там дуже багато біографічних матеріалів. Є фотографії мого роду з післяреволюційного періоду до сьогодення. З другого боку, це мої особисті враження, поезії, афоризми і таке інше.

На форумі мав змогу обмінятися думками з Миколою Івановичем Сенченком, директором Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова". М. I. Сенченко завжди є активним учасником бібліотечних конференцій, видавничих та інформаційних форумів, симпозіумів. Ми поспілкувалися про результати його проекту по оцифровуванню фондів Державного архіву друку, поступова реалізація якого забезпечила віддалений доступ до скарбниці національного надбання.

Окремо хочу подякувати організаторам інтелект-форуму "Українська книга на Одещині" - форум проходив на найвищому рівні, умовно кажучи родзинкою перебігу форуму було виїзне засідання у селищі Авангард. Сьогоднішнє урочисте підведення підсумків теж мене приємно вразило», - розповів голова правління регіональної організації Національної Спілки журналістів України, заслужений журналіст України, член НСПУ Юрій Работін.

9—11 червня під егідою Міністерства культури та інформаційної політики України Одеська національна наукова бібліотека, Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів, Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова» за підтримки Одеської обласної державної адміністрації, Одеської обласної та Одеської міської рад, Всеукраїнської громадської організації «Українська бібліотечна асоціація», Всеукраїнської громадської організації «Бібліополіс» та офісу представництва Мережі креативних міст ЮНЕСКО «Одеса — місто літератури ЮНЕСКО» проводили загальнонаціональний комплексний захід соціокультурного та науково-комунікативного спрямування — інтелект-форум, у рамках якого відбулись ХХІІІ Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині» та IV ОдесаБібліоСаміт — Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю.

Традиційно метою Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині» є сприяння відродженню і розвитку культури в Україні, утвердженню національної ідентичності українського народу та популяризації державної мови, що набуває особливо важливого значення під час війни. Виставка-форум також покликана стимулювати розвиток книговидавничої справи та книгорозповсюдження, сприяти промоції та репрезентації сучасної української книги, вихованню культури читання на кращих зразках вітчизняної та світової літератури в українському перекладі, поповненню бібліотек Одещини сучасною вітчизняною книжковою продукцією.

У програмі виставки-форуму заходи професійного та культурно-просвітницького спрямування — «круглий стіл» «Українська книга в час війни і після неї», а також широкий спектр подій з промоції книги і читання: презентації нових вітчизняних видань і видавничих проектів, промоакції, автограф-сесії, зустрічі з відомими українськими авторами, фахові дискусії, майстер-класи за участі представників провідних видавництв України, письменників, ілюстраторів книги, літературознавців, мистецтвознавців, бібліотечних фахівців та широкої громадськості.