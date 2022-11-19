«Українська мова - мова єднання» творчий вечір лауреатів конкурсу минулих років у Всесвітньому клубі одеситів

У затишній та гостинній залі Всесвітнього клубу одеситів відбувся творчий вечір лауреатів конкурсу «Українська мова – мова єднання» минулих років. Зустріч старих друзів відкрив Юрій Роботін із невеликим вітальним словом, у якому окреслив основні віхи становлення всеукраїнського культурного конкурсу.
Василь Федорович Джуран член оргкомітету нашого конкурсу, а ще він – голова спілки письменників міста Чернівці, ми об'єднали наші зусилля у розгляді конкурсних робіт. Зазвичай вийде газета конкурсу «Українська мова - мова єднання» цього року вона міститиме 60 шпальт.нас щодня щось відбувається, ось повернулися ми із села Нерубайського, де до дня «Української мови і пісенності» проводився конкурс письмових робіт, у якому взяли участь 53 учні, проводились урочисті заходи, конкурси вручалися дітям пам'ятні подарунки та дипломи – це планова нормальна робота, можна сказати, на культурному фронті.
З 1998 року конкурсом займалася держава, тоді він називався «Українська мова – мова державна», але настав момент і держава не змогла виплачувати стипендії лауреатам. Так конкурс залишив Київ і перебрався до Одеси, змінивши в назві слово «державна» на «єднання» тому, що в Одесі 132 національності, яких поєднує любов до української мови. У період війни наші журналісти роз'їхалися по всьому світу, зокрема завдяки їм знають Україну в усіх кінцях світу.
Цього року ми також планували випустити конверт та марку, проте не вдалося реалізуватися цим планам через відсутність коштів. Їздимо з концертами, веземо допомогу, деяким підрозділам наших захисників люди дякують. Можна з упевненістю сказати, незважаючи на труднощі, позитив є», - зазначив Юрій Роботін.
Весь вечір у проміжках між виступами гостей форуму спеціальний гість Артур Суханов виконував свої, у тому числі й одеські пісні.
Письменник із Маріуполя, неодноразовий лауреат конкурсу, Анатолій Бутенко поділився своїми роздумами щодо духовності, ролі культури у процесі становлення української нації. Поділився своїми спогадами про різні роки свого непростого життя, спираючись на роки становлення незалежної України. Розповів присутнім про досвід своєї громадської та просвітницької діяльності.
Анатолій Бутенко провів паралелі між Одесою та Маріуполем, зазначивши, що обидва ці морські міста знаходяться на Півдні України і, якщо у всіх на слуху історичний дух Одеси, то і у Маріуполя був свій неповторний Дух міста. Відродити який, після відомих подій, сьогодні вже неможливо. Варварську руйнацію міста Анатолій Бутенко порівняв із останнім днем Помпеї.
Після нетривалої музичної паузи виступив на вечорі багаторазовий лауреат конкурсу Володимир Павлюченко, голова ветеранської організації Спілки журналістів України поділився своїми спогадами про відвідання Канева, меморіального комплексу «Шевченківської могили». Про те, які незабутні враження забрали з собою учасники, як дивним, навіть містичним чином складалися обставини незабутньої екскурсії, яка проходила в рамках форуму «Українська мова - мова єднання».
Педагогів, без яких проведення всеукраїнського конкурсу просто неможливе, представляла Надія Хохлова керівник дитячої студії «Балаганик».
Надія розповіла про те, що працює з дітьми понад сорок років, про те, що студія, якою вона керує, займається всіма видами творчості. Діти пишуть вірші, співають пісні, знімають фільми та навіть мультфільми. Особливо присутнім сподобалась зворушлива історія створення дитячого документального фільму «Чи водяться в Україні білі ведмеді».
Естафету творчого вечора у Надії прийняв Володимир Богатирьов, журналіст із науковою особистою історією. Володимир пропрацював більшу половину життя викладачем у вузі, потім був проректором з науки, завданням якого було збереження та розвиток наукових шкіл, які власне і є основним показником наукового розвитку країни та її головним надбанням.
«Про Юрія Роботина можна з упевненістю сказати, що він засновник своєї школи журналістики. Одеса безумовно є інкубатором талантів, і Юрій Анатолійович та важлива ланка нашого буття, навколо якої все закручується», - наголосив Володимир Богатирьов.
Продовжив дискусію відомий одесит Андрій Крупник, розповівши присутнім про свої плани як громадський діяч, про місце журналістики в сучасних умовах.
Продовжив зустріч Володимир Романов журналіст інтернет-порталу «Трибуна ІЄ». Він представляє Одесу в Прибалтиці, а на 23 конкурсі «Українська мова - мова єднання» автор представив довгий список, що складає більше ніж двадцять публікацій.
Завершив творчу зустріч лауреатів конкурсу минулих років «Українська мова – мова єднання» Юрій Роботін, подякувавши всім учасникам за цікавий вечір, побажав присутнім здоров'я, творчого довголіття якнайшвидшої перемоги та нових зустрічей на полях конкурсу «Українська мова – мова єднання».