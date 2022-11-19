«Українська мова - мова єднання» творчий вечір лауреатів конкурсу минулих років у Всесвітньому клубі одеситів

У затишній та гостинній залі Всесвітнього клубу одеситів відбувся творчий вечір лауреатів конкурсу «Українська мова – мова єднання» минулих років. Зустріч старих друзів відкрив Юрій Роботін із невеликим вітальним словом, у якому окреслив основні віхи становлення всеукраїнського культурного конкурсу.



«Наш конкурс «Українська мова – мова єднання» зростає та розширює свою географію. Пам'ятаю, як ми раділи, що до нас надійшло 180 робіт, потім 270, сьогодні вже 310 робіт. А ще ми отримали дитячі роботи та малюнки Харківської Луганської та Донецької області, десь близько 80 робіт ви багато хто їх бачив. Я їх усі їх перечитав, вони викликали в мене незабутнє враження. Василь Федорович Джуран член оргкомітету нашого конкурсу, а ще він – голова спілки письменників міста Чернівці, ми об'єднали наші зусилля у розгляді конкурсних робіт. Зазвичай вийде газета конкурсу «Українська мова - мова єднання» цього року вона міститиме 60 шпальт. нас щодня щось відбувається, ось повернулися ми із села Нерубайського, де до дня «Української мови і пісенності» проводився конкурс письмових робіт, у якому взяли участь 53 учні, проводились урочисті заходи, конкурси вручалися дітям пам'ятні подарунки та дипломи – це планова нормальна робота, можна сказати, на культурному фронті.

З 1998 року конкурсом займалася держава, тоді він називався «Українська мова – мова державна», але настав момент і держава не змогла виплачувати стипендії лауреатам. Так конкурс залишив Київ і перебрався до Одеси, змінивши в назві слово «державна» на «єднання» тому, що в Одесі 132 національності, яких поєднує любов до української мови. У період війни наші журналісти роз'їхалися по всьому світу, зокрема завдяки їм знають Україну в усіх кінцях світу.

Цього року ми також планували випустити конверт та марку, проте не вдалося реалізуватися цим планам через відсутність коштів. Їздимо з концертами, веземо допомогу, деяким підрозділам наших захисників люди дякують. Можна з упевненістю сказати, незважаючи на труднощі, позитив є», - зазначив Юрій Роботін. нас щодня щось відбувається, ось повернулися ми із села Нерубайського, де до дня «Української мови і пісенності» проводився конкурс письмових робіт, у якому взяли участь 53 учні, проводились урочисті заходи, конкурси вручалися дітям пам'ятні подарунки та дипломи – це планова нормальна робота, можна сказати, на культурному фронті.З 1998 року конкурсом займалася держава, тоді він називався «Українська мова – мова державна», але настав момент і держава не змогла виплачувати стипендії лауреатам. Так конкурс залишив Київ і перебрався до Одеси, змінивши в назві слово «державна» на «єднання» тому, що в Одесі 132 національності, яких поєднує любов до української мови. У період війни наші журналісти роз'їхалися по всьому світу, зокрема завдяки їм знають Україну в усіх кінцях світу.Цього року ми також планували випустити конверт та марку, проте не вдалося реалізуватися цим планам через відсутність коштів. Їздимо з концертами, веземо допомогу, деяким підрозділам наших захисників люди дякують. Можна з упевненістю сказати, незважаючи на труднощі, позитив є», - зазначив Юрій Роботін.

Весь вечір у проміжках між виступами гостей форуму спеціальний гість Артур Суханов виконував свої, у тому числі й одеські пісні.

Письменник із Маріуполя, неодноразовий лауреат конкурсу, Анатолій Бутенко поділився своїми роздумами щодо духовності, ролі культури у процесі становлення української нації. Поділився своїми спогадами про різні роки свого непростого життя, спираючись на роки становлення незалежної України. Розповів присутнім про досвід своєї громадської та просвітницької діяльності.

Анатолій Бутенко провів паралелі між Одесою та Маріуполем, зазначивши, що обидва ці морські міста знаходяться на Півдні України і, якщо у всіх на слуху історичний дух Одеси, то і у Маріуполя був свій неповторний Дух міста. Відродити який, після відомих подій, сьогодні вже неможливо. Варварську руйнацію міста Анатолій Бутенко порівняв із останнім днем ​​Помпеї.

«Однак завдяки таким людям як Юрій Роботін, Володимир Романов, та багато інших їхніх колег по перу, ці лицарі слова, які несуть слово правди на шпальти газет, вони продовжують традиції, які закладалися ще за Бориса Дерев'янка. Я схиляюся перед цими людьми. Де вони духові такого здобули, щоб 23 рази, поспіль, незважаючи на різні, часто несприятливі обставини, проводити загальноукраїнський конкурс «Українська мова - мова єднання» Це означає нести ідею, національну глибоку ідею, яка об'єднує. Наш фестиваль так і називається: «Українська мова – мова єднання», – наголосив Анатолій Бутенко.

Після нетривалої музичної паузи виступив на вечорі багаторазовий лауреат конкурсу Володимир Павлюченко, голова ветеранської організації Спілки журналістів України поділився своїми спогадами про відвідання Канева, меморіального комплексу «Шевченківської могили». Про те, які незабутні враження забрали з собою учасники, як дивним, навіть містичним чином складалися обставини незабутньої екскурсії, яка проходила в рамках форуму «Українська мова - мова єднання».

«Дуже важливо з'явитися в потрібний час у потрібному місці, тож Юрій Роботін та Володимир Невмитий опинилися в Києві в той самий час, коли вирішувалася доля конкурсу «Українська мова - мова державна», коли він мав затихнути, вони прийняли естафету його проведення, оновили його надали йому нові грані. Цей конкурс стає з кожним днем ​​все актуальнішим, особливо у наш час. Важко переоцінити внесок Юрія Работіна у проведення нашого конкурсу «Українська мова – мова єднання», про це красномовно розповідає реакція конкурсантів, вони з таким натхненням у своїх містах та селах розповідають про свою участь у конкурсі, що це просто не передати словами. З огляду на все сказане – конкурс житиме!», – зазначив Володимир Павлюченко.

Педагогів, без яких проведення всеукраїнського конкурсу просто неможливе, представляла Надія Хохлова керівник дитячої студії «Балаганик».

Надія розповіла про те, що працює з дітьми понад сорок років, про те, що студія, якою вона керує, займається всіма видами творчості. Діти пишуть вірші, співають пісні, знімають фільми та навіть мультфільми. Особливо присутнім сподобалась зворушлива історія створення дитячого документального фільму «Чи водяться в Україні білі ведмеді».

«Коли ми були з дітками в Парижі, то в одній із шкіл, яку ми відвідали в рамках програми, поставив нам запитання: «Україна — це де? І чи є у нас білі ведмеді, що й послужило основою для нашого дослідження, за результатами якого виник фільм», - розповіла Надія Хохлова.

Естафету творчого вечора у Надії прийняв Володимир Богатирьов, журналіст із науковою особистою історією. Володимир пропрацював більшу половину життя викладачем у вузі, потім був проректором з науки, завданням якого було збереження та розвиток наукових шкіл, які власне і є основним показником наукового розвитку країни та її головним надбанням.

«Про Юрія Роботина можна з упевненістю сказати, що він засновник своєї школи журналістики. Одеса безумовно є інкубатором талантів, і Юрій Анатолійович та важлива ланка нашого буття, навколо якої все закручується», - наголосив Володимир Богатирьов.

Продовжив дискусію відомий одесит Андрій Крупник, розповівши присутнім про свої плани як громадський діяч, про місце журналістики в сучасних умовах.

«Що таке журналіст сьогодні? Журналіст – це не байдужа людина. Йому до всього є справа, він є відповідальним за те, що відбувається. І його місія в тому, щоб донести суспільству те, що відбувається, може бути навіть сакральність того, що відбувається, та у своєму безумовно трактуванні, але в цьому і полягає майстерність автора. Сьогодні мені довелося бути у центрі «Я Маріуполь», де в розмові зауважив, що мене раніше не було досвіду переживання реальної війни. Я представляю тут Одеський інститут соціальних технологій, тож наше завдання зберегти для наступних поколінь важливі моменти переживань безпосередніх учасників сьогоднішніх фатальних подій. Тому ми ініціювали створення збірки, а може й серії збірок, творів переселенців та переселенців. Як про це розповісти людям? І ось Юрій Анатолійович Роботін включив наш проект до рамок конкурсу «Українська мова - мова єднання». Додам, наша збірка зветься «Єднаймось у багатоманітності» тому, що Одеса завжди була і буде чудовим поєднанням єдності та різноманіття в цьому, як мені здається, ключ до всього і ми повинні дбайливо його зберігати», - зазначив Андрій Крупник, Одеський інститут соціальних технологій.

Продовжив зустріч Володимир Романов журналіст інтернет-порталу «Трибуна ІЄ». Він представляє Одесу в Прибалтиці, а на 23 конкурсі «Українська мова - мова єднання» автор представив довгий список, що складає більше ніж двадцять публікацій.

«Залучаємо Європу до культурного і не лише культурного життя Одеси, а тепер вже й України. Особливу цікавість викликала у читачів серія оповідань про історію Одеських катакомб. Нашу аудиторію також дуже цікавить тема волонтерського руху, їхня допомога, яку вони надають і цивільному населенню, у тому числі біженцям, ну і звичайно ж їхня допомога армійським підрозділам. Написано кілька статей про тимчасово переміщених осіб, які перебувають у місті Чернівці, серію статей про творчість Івасюка, про Чернівецький державний університет», - розповів присутнім Володимир Романов.

Завершив творчу зустріч лауреатів конкурсу минулих років «Українська мова – мова єднання» Юрій Роботін, подякувавши всім учасникам за цікавий вечір, побажав присутнім здоров'я, творчого довголіття якнайшвидшої перемоги та нових зустрічей на полях конкурсу «Українська мова – мова єднання».