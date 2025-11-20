Национальный банк Украины оштрафовал ООО “ФК “ЭВО” и ООО “ФК МБК” за нарушение законодательства Украины, регулирующего деятельность на платежном рынке, и законодательства о защите прав потребителей во время предоставления услуг на платежном рынке, говорится в сообщении НБУ.

Так, в ООО “ФК “ЭВО” (RozetkaPay) во время плановой проверки в июне-августе этого года было выявлено нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке.

Следовательно, компания была оштрафована на 13,6 млн грн.

Проверка ООО “ФК МБК” (Portmone) в марте-мае 2025 г. также выявила нарушения законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке.

Компания была оштрафована на 7,8 млн грн.

Таким образом, компании обязаны уплатить штраф в течение 14 календарных дней, а также устранить нарушения законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке и принять меры по недопущению таких нарушений в дальнейшей деятельности в срок до 17 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что Национальный банк в течение октября этого года применил меры влияния к семи банкам и четырем небанковским финансовым учреждениям за нарушение требований законодательства по предотвращению отмывания нелегальных доходов и валютного законодательства.





источник