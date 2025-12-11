Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский 4-го декабря, в день Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, возглавил праздничную Божественную литургию в Свято-Введенском храме Южненского благочиния в сослужении архиепископа Южненского Диодора и духовенства благочиния.

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел посетил строительство нового храма в Южненском благочинии – в селе Крыжановка Одесского района. За последние три года построены нижний уровень как укрытие и актовый зал, а на верхнем этаже формируется пространство будущего храма.

28-го ноября викарий Одесской епархии епископ Овидиопольский Анастасий совершил чин основания храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» в селе Каролино-Бугаз Белгород-Днестровского района. Епископу Анастасию сослужили благочинный храмов Овидиопольского округа протоиерей Иоанн Скалозуб и клирики благочиния.

3-го декабря в Юго-Западном апелляционном суде в Одессе состоялось заседание по делу храма иконы Божией Матери «Знамение», расположенном при Одесском торгово-экономическом профессиональном колледже. Помещение храма хотели вернуть в собственность МОН. Решение первой инстанции, оставившей храм в лоне Украинской Православной Церкви, поддержала коллегия судей апелляционного суда.

29-го ноября в храмовом комплексе святой Марии Магдалины Отдел религиозного образования и катехизации Одесской епархии подвел итоги общеепархиального конкурса детского творчества «Мир – Божие творение». Председатель Отдела протоиерей Димитрий Яковенко вручил Гран-при и дипломы конкурса победителям.

В нашей епархии продолжается Марафон добра. Благотворительные ярмарки и мероприятия, которые проходят на приходах, направлены на сбор средств для подарков в декабрьские предрождественские дни. Приглашаем присоединиться к доброму делу всех, у кого есть такая возможность - в каждом храме установлены копилки. А для тех, кто не может прийти лично, оставляем реквизиты, чтобы поддержать благотворительную инициативу:

https://eparhiya.od.ua/donate

PayPal: dobrofundation@gmail.com

На этой неделе мы прославляли Божию Матерь. Ее жизнь была связана с храмом Божиим, поэтому и наша жизнь должна быть связана с ним.

Храм Божий – это не то место, куда мы должны иногда приходить, когда нам особенно тяжело, храм Божий – это то место, где человеческой душе свойственно пребывать постоянно.

Мы знаем, что пророк и псалмопевец Давид молился Господу, чтобы ему во все дни жизни пребывать в храме Божием и прославлять Его Святое Имя. В Священном Писании святой апостол называет нас удивительными словами, он говорит: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас». Эти слова говорят о том, что человек, созданный по образу и подобию Божию, в храме приобщается Великой Святыне, потому что Господь через Таинства Церкви входит в наши души и соделывает нас причастниками вечного спасения.

В эти особые дни будем просить Матерь Божию, чтобы Она не оставляла нас, была нашей Заступницей и Путеводительницей ко Христу.