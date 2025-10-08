27-го сентября Православная Церковь празднует Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В канун праздника в храмах были совершены всенощные бдения с торжественным выносом креста из алтаря на середину храма, где он пребывает для поклонения в течение недели.

21-го сентября, в день празднования Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил Божественную литургию в одном из старейших храмов Одессы, освященном в честь Рождества Пресвятой Богородицы на Слободке.

21-го сентября, в день праздника Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, архиепископ Южненский Диодор совершил праздничную Божественную литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Кремидовка Южненского благочиния.

В день великого двунадесятого праздника Рождества Пресвятой Богородицы, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, в монастыре в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Александровка была совершена праздничная Божественная литургия. Богослужение возглавил архиепископ Болградский Сергий в сослужении духовенства Одесской епархии.

24-го сентября, в подготовительный период к празднику Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, Высокопреосвященнейший митрополит Агафанел совершил чин освящения постамента у памятника Спасителю, который расположен на территории Свято-Успенского Одесского мужского монастыря.

Село Холодная Балка имеет особую духовную святыню — церковный комплекс, который вырос из небольшой приходской церкви. Сегодня это женский монастырь в честь иконы Божьей Матери «Целительница». Здесь несут свое монашеское служение игумения и три монахини. Ежедневно звучит молитва, совершаются молебны и панихиды. В воскресенье обязательно служится водосвятный молебен с крестным ходом и молебен о недужных. 1-го октября эта молодая обитель будет праздновать престольный праздник в честь иконы Божьей Матери «Целительница».

Крест Господень — это не просто орудие казни, это символ величайшей любви и победы.

На нем совершилось то, что невозможно было совершить никакой человеческой силой: Христос, Сын Божий, добровольно принял страдания и смерть ради спасения каждого из нас.

Апостол Павел говорит: «Слово о кресте для погибающих — юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия» (1 Кор. 1,18). Люди мира видят в кресте поражение, но мы видим в нем жизнь, потому что через Крест открылось Царство Небесное.

Будем же не стыдиться Креста, но славить его как знамя победы, как светильник в окружающей нас тьме, как дверь к вечности.