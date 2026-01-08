Гартуючи сталь, об’єднуючи серця: в Одесі підбили підсумки тріумфального 2025-го спортивного року

Коли в одному залі збираються сила, незламна воля та щира відданість справі, народжується не просто спорт — народжується майбутнє нації. Саме такою атмосферою був сповнений Новорічний благодійний турнір з кікбоксингу KOGAN TEAM OPEN RING 2025, що став фінальним, переможним акордом року, який минув.
Під егідою Одеської обласної федерації К-1, Одеської обласної федерації кікбоксингу WTKA та Всесвітньої бійцівської ліги AWFL, спортивна родина Одещини зібралася не лише заради медалей, а задля демонстрації нашої головної цінності — єдності. Близько 150 атлетів із провідних клубів («Академія боксу», «Піранья», «Стафф», Samson Fight Club, Boxing House та багато інших) продемонстрували в рингу справжню сталеву міць.
Почесні гості заходу — від представників влади до легенд спорту — підкреслили: кожен такий турнір у нинішні часи — це символ нашої незламності. Серед запрошених були заступник голови Одеської ОДА Олексій Хімченко, виконавчий директор AWFL Валентин Федоров, лідери профільних федерацій Сергій Пятецький, Володимир Шевченко, Віталій Джига, Дмитро Самохін, а також ікона спорту Денис Григорьєв.
Рік рекордів та великих звершень
2025-й став для нас роком неймовірної експансії. Тільки вдумайтеся в ці цифри:
- Понад 30 проведених турнірів та семінарів.
- Грандіозні проєкти: Фестиваль єдиноборств AWFL, Чемпіонат України з SAVATE та UKRAINE KARATE OPEN CUP.
- Міжнародне визнання: десятки медалей найвищого ґатунку на чемпіонатах Європи та світу.
Створена система підготовки сьогодні дає плоди: наші вихованці отримують не лише пояси професійних чемпіонів, а й путівки у велике життя, стаючи майстрами спорту та гідними громадянами своєї країни.
Тріумф натхнення: Наталія Коган — Заслужений тренер України!
Кульмінацією вечора, яка викликала хвилю щирих аплодисментів та емоцій, став момент визнання справжнього лідера. З рук Олексія Хімченка головний організатор турніру та засновниця KOGAN TEAM Наталія Коган отримала посвідчення Заслуженого тренера України з Combat самозахисту ICO. Це не просто нагорода — це визнання багаторічної праці, материнської турботи про кожного бійця та професіоналізму найвищої проби.
Окрім запеклих боїв, турнір став часом вдячності. Випускники Міжнародної школи суддів AWFL JUDGE SCHOOL отримали свої сертифікати, а кращі спортсмени — заслужені посвідчення МС та КМС. Подарунки, святковий стіл та новорічні сюрпризи нагадали кожному: ми — одна велика сім’я.
"Ми не просто розвиваємо кікбоксинг — ми гартуємо характер. Попереду — нові виклики, амбітні плани та ще вищі вершини. Ми знаємо, куди йдемо, і запрошуємо кожного рухатися разом із нами!" — лунало в залі.
Дякуємо кожному тренеру, кожному меценату та кожному вболівальнику. Ваша віра — це паливо для наших перемог.
2025-й пішов в історію з гордо піднятою головою. 2026-й — ми готові до нових викликів!