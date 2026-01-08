Гартуючи сталь, об’єднуючи серця: в Одесі підбили підсумки тріумфального 2025-го спортивного року

Коли в одному залі збираються сила, незламна воля та щира відданість справі, народжується не просто спорт — народжується майбутнє нації. Саме такою атмосферою був сповнений Новорічний благодійний турнір з кікбоксингу KOGAN TEAM OPEN RING 2025, що став фінальним, переможним акордом року, який минув.

Єдність — наша головна зброя

Під егідою Одеської обласної федерації К-1, Одеської обласної федерації кікбоксингу WTKA та Всесвітньої бійцівської ліги AWFL, спортивна родина Одещини зібралася не лише заради медалей, а задля демонстрації нашої головної цінності — єдності. Близько 150 атлетів із провідних клубів («Академія боксу», «Піранья», «Стафф», Samson Fight Club, Boxing House та багато інших) продемонстрували в рингу справжню сталеву міць.

Почесні гості заходу — від представників влади до легенд спорту — підкреслили: кожен такий турнір у нинішні часи — це символ нашої незламності. Серед запрошених були заступник голови Одеської ОДА Олексій Хімченко, виконавчий директор AWFL Валентин Федоров, лідери профільних федерацій Сергій Пятецький, Володимир Шевченко, Віталій Джига, Дмитро Самохін, а також ікона спорту Денис Григорьєв.

Рік рекордів та великих звершень

2025-й став для нас роком неймовірної експансії. Тільки вдумайтеся в ці цифри:

Понад 30 проведених турнірів та семінарів.

та семінарів. Грандіозні проєкти: Фестиваль єдиноборств AWFL, Чемпіонат України з SAVATE та UKRAINE KARATE OPEN CUP.

Міжнародне визнання: десятки медалей найвищого ґатунку на чемпіонатах Європи та світу.

Створена система підготовки сьогодні дає плоди: наші вихованці отримують не лише пояси професійних чемпіонів, а й путівки у велике життя, стаючи майстрами спорту та гідними громадянами своєї країни.

Тріумф натхнення: Наталія Коган — Заслужений тренер України!

Кульмінацією вечора, яка викликала хвилю щирих аплодисментів та емоцій, став момент визнання справжнього лідера. З рук Олексія Хімченка головний організатор турніру та засновниця KOGAN TEAM Наталія Коган отримала посвідчення Заслуженого тренера України з Combat самозахисту ICO. Це не просто нагорода — це визнання багаторічної праці, материнської турботи про кожного бійця та професіоналізму найвищої проби.

Свято, що дарує надію

Окрім запеклих боїв, турнір став часом вдячності. Випускники Міжнародної школи суддів AWFL JUDGE SCHOOL отримали свої сертифікати, а кращі спортсмени — заслужені посвідчення МС та КМС. Подарунки, святковий стіл та новорічні сюрпризи нагадали кожному: ми — одна велика сім’я.

"Ми не просто розвиваємо кікбоксинг — ми гартуємо характер. Попереду — нові виклики, амбітні плани та ще вищі вершини. Ми знаємо, куди йдемо, і запрошуємо кожного рухатися разом із нами!" — лунало в залі.

Дякуємо кожному тренеру, кожному меценату та кожному вболівальнику. Ваша віра — це паливо для наших перемог.

2025-й пішов в історію з гордо піднятою головою. 2026-й — ми готові до нових викликів!