Визнання чемпіона

Провідний спортсмен Одеської обласної федерації К-1, Одеської обласної федерації кікбоксингу WTKA та Всесвітньої бійцівської ліги AWFL, капітан команди Kogan Team, багаторазовий чемпіон світу та Європи з ударних єдиноборств Максим Ляшевський став лауреатом Дитячо-юнацької премії «Фенікс». Урочиста церемонія нагородження відбулася напередодні в Одесі.

Цьогоріч спортсмен отримав відзнаку за блискучий виступ на Чемпіонаті світу з кікбоксингу WTKA, який проходив в італійській Тоскані та зібрав найсильніших бійців з різних країн світу.

У церемонії нагородження взяли участь представники спортивних федерацій і ліг:

віце-президент Одеської обласної федерації К-1 і кікбоксингу WTKA, Всесвітньої бійцівської ліги AWFL, майстер спорту міжнародного класу, суддя міжнародної категорії Володимир Шевченко, а також президент Одеської обласної федерації WTKA, віце-президент федерації Сошинкан фул-контакт карате, майстер спорту Сергій Пятецький.

Окремі слова подяки адресовані тренерам Максима Ляшевського — Наталії Коган, Павлу Батрину, Святославу Барашеву та Олегу Гуті, які своєю щоденною працею, професіоналізмом і особистим прикладом формують чемпіонів міжнародного рівня.

Також відзначено внесок президента Одеської обласної федерації К-1 Валентина Федорова та віце-президента Тетяни Федорової, які послідовно підтримують спортсменів і сприяють розвитку та популяризації ударних єдиноборств.

Організаторам премії «Фенікс» на чолі з Лерніком Мусаеляном висловлено подяку за увагу до юних і молодих спортсменів та підтримку їхнього непростого, але гідного чемпіонського шляху.

Одеська спортивна спільнота пишається своїми чемпіонами й бажає Максиму Ляшевському нових перемог і звершень на світовій арені.



