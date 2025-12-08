 
Сьогодні, 12:00

Одеські спортсмени тріумфували на Чемпіонаті Європи з К-1 та кікбоксингу WTKA

Потужний результат продемонстрували представники Одеської обласної федерації К-1 та Одеської обласної федерації кікбоксингу WTKA на Чемпіонаті Європи. У напруженій та конкурентній боротьбі наші спортсмени вибороли одну золоту та три срібні нагороди.

🥇 Володимир Шевченко молодший (тренер — Володимир Шевченко, СК «Піранья») став чемпіоном Європи.
🥈 Володимир Каліщук, заслужений тренер України (56 років), здобув срібну медаль.
🥈 Данило Кузубяк (СК «Драгон Файт», м. Теплодар; тренери — Володимир Каліщук та Микола Євдокименко) виборов друге місце.
🥈 Віталій Войнов (СК «Стафф», тренер — Саргіс Хачатрян) також став срібним призером.

Цей успіх — результат наполегливої праці спортсменів, професійної роботи тренерського складу та системної підтримки розвитку єдиноборств в Одеській області.

Щиро вітаємо федерації, спортсменів і тренерів з яскравою перемогою та бажаємо нових звершень на міжнародній арені!

