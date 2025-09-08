В Одесі відбудеться Відкритий Кубок області з кікбоксингу WTKA та К-1

Пошановувачів спорту знову чекає справжнє свято бойових мистецтв!

З 12 по 14 вересня 2025 року в спорткомплексі "Крижинка" вулиця Академіка Філатова, 29а, Одеса, пройде Відкритий Кубок Одеської області з кікбоксингу WTKA та К-1, присвячений Дню фізичної культури і спорту України.

У турнірі візьмуть участь найсильніші спортсмени з різних регіонів нашої країни. На глядачів чекають динамічні рингові та татамі дисципліни, ексклюзивні нагороди, подарунки від партнерів та неймовірна атмосфера змагань.

Організатори гарантують високий рівень суддівства, професійне спортивне екіпірування, яскраві поєдинки та справжній вибух емоцій. Кубок об’єднає не лише спортсменів, а й усіх шанувальників здорового способу життя, подарує відчуття свята, дружби та чесної конкуренції.

Захід відбудеться за підтримки Всесвітньої бійцівської ліги AWFL, Одеської обласної федерації Combat ICO, WORLD KARATE ORGANISATION SOSHINKAN та промоушену R1 Promotion Ukraine.

Не пропустіть головну подію осені у світі кікбоксингу Одеси!