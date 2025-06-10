В Одеській юракадемії пройшов Всеукраїнський турнір «Кубок Співдружності» з контактного карате Всеукраїнського альянсу кіокушинкай WSF

З 7 по 8 червня в Національному університеті «Одеська юридична академія» @nuoua_official пройшов наймасштабніший турнір з контактного карате в цьому році Всеукраїнський турнір «Кубок Співдружності» від Всесвітньої федерації Сіммей-до карате WSF, Всеукраїнського альянсу кіокушинкай карате@karate.odesa @ookami_kan_team_odessa, Сенсеї Олександр Рожанський @alexandr_rozhanskiy та Роман Сєргєєв @sergeev_romann!

Турнір пройшов за підтримки Одеської обласної федерації К-1 @odessa_k1.federation_ та Всесвітньої бійцівської ліги AWFL @awfl_league та зібрав на татамі 730 спортсменів зі всіх куточків нашої країни, з яких майже 100 спортсменів представляли Федерацію та Лігу!

Напередодні турніру пройшов Базовий суддівський семінар Міжнародної школи суддів AWFL JUDGE SHOOL @awfl_league, Оедської обласної федерації кікбоксингу WRKA @kickboxing_odesa, Всесвітньої федерації Сіммей-до карате WSF та Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ).





В семінарі прийняли участь 55 досвідчених та починаючих суддів, які відразу змогли реалізувати свої знання на турнірі! Крім того Кубок Співдружності обслуговувала і найдосвідченіша колегія суддів Федерації @2s.h.a.r.p @black.pitbull_999, @avramov.egr та Микола Новаковський! Спортсмени та тренери отримали неймовірні кубки на нагороди! Організатори турніру знову довели, що вони найкращі і аналогів на сьогодні в Одесі та області таким турнірам немає!

Дякуємо всім хто з нами, готуємо ще багато цікавих сюрпризів цього літа!