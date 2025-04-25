Збірна Одещини — гордість України на Євро з кікбоксингу на Мальті!

Завершився Чемпіонат Європи з кікбоксингу на Мальті! Команда Одеської обласної федерації К-1 та Всесвітньої бійцівської ліги «Absolute world fighting ligue» під керівництвом Федорова Валентина привезли в Одесу 6 золотих, 4 срібних та 4 бронзових нагороди! Серед наших чемпіонів

Владислав Городиський - бронзовий призер та Чемпіон Європи (тренери Віктор Стасюк та Віталій Дуднік, куратор Андрій Нікітін).

Олександр Ткачук - Срібний призер та Чемпіон Європи, Руслан Нікітенко - Двократний Чемпіон Європи (найкращий результат),

Максим Ляшевський - Бронзовий та Срібний призер Чемпіонату Європи! Команда Коган Тим, тренери Павел Батрину, Святослав Барашев і керівник команди Наталія Коган!

Владислава Цисарь - Бронзова призерка та Чемпіонка Європи,

Микита Рябоконь - Бронзовий та Срібний призер Європи! Клуб «Наксу», тренер Олександр Буряк!

Володимир Каліщук молодший - Срібний призер Чемпіоната Європи!

І сенсація турніру Володимир Каліщук - Чемпіон Європи в 56 років!

Віталій Войнов ( Клуб «Стафф», тренер Саргіс Хачатрян) попав не в свою вагову категорію, провів дуже видовищні та важки бої і отримав важливий досвід!

Було дуже багато питань щодо суддівства, в звʼязку із чим ми отримали менше золотих медалей, чим реально повинні були!

Однак загалом Одеська обласна федерація К-1 зустрічає наших чемпіонів в Одесі!Це неймовірний результат всієї нашої

команди! Приємно, що наші спортсмени, тренери та клуби внесли свій вагомий внесок у Загальнокомандне перше місце України на цьому турнірі, незважаючи на все перепони!

