Міжнародний турнір з ММА в підтримку ЗСУ пройде в суботу в Одесі

Масштабний вечір професійного ММА пройде в одному з нічних одеських клубів в Аркадії. В октагон у рамках Міжнародного турніру в підтримку ЗСУ вийдуть титуловані бійці, серед них чемпіони світу. Напередодні відбулось зважування та битва поглядів.

Анонс турніру та представлення пар в матеріалі Новини. LIVE.

Дмитро Продан та Руслан Маммадов. Фото: Валентина Навмиржицька

Масштабний вечір професійного ММА пройде в одному з нічних одеських клубів в Аркадії. В октагон у рамках Міжнародного турніру в підтримку ЗСУ вийдуть титуловані бійці, серед них чемпіони світу. Напередодні відбулось зважування та битва поглядів.

Анонс турніру та представлення пар в матеріалі Новини. LIVE.

Організатором змагань виступає Одеська обласна Федерація ММА та промоутерська компанія Odessa Fighting Championship. Також в рамках заходу відбудуться 3 поєдинки з кікбоксінгу K1. Відвідають захід президенти всеукраїнських Федерацій боксу та кікбоксінгу K1.

Хто вийде в октагон

У першому бою глядачів очікує Напівпрофесійний поєдинок з ММА у вазі до 66 кг,

Богдан Сироїд з Миколаївської області протистоятиме одеситу Разгару Авдояну, чемпіону світу з козацького двобою.

Друга пара — напівпрофесійний поєдинок з ММА у вазі до 70 кг. Владислав Гридасов з Херсона проти Дениса Калмикова з Одеси.

Третя пара буде бій К1 в категорії у вазі до 77 кг. Олексій Трофанюк — Ілля Бойко

Четвертий бій теж напівпрофесійний з ММА у вазі до 93 кг. Назарій Шмиголь (Тернопільска обл.), срібний призер Чемпіонату Європи з К1 — Микита Кравченко.

П’ятий бій — професійний поєдинок з ММА у вазі до 77 кг. Василь Виноградов з Подільска проти Василя Ивоняка, чемпіона світу та Європи з бойового самбо та Заслуженого майстра спорту з джиу-джитсу

Шоста пара — профі бій з К1 у вазі до 65 кг. Владислав Городицький — Олександр Золотарьов.

Сьомий — профі поєдинок з ММА у вазі до 61 кг. Вадим Сакал з Вінниці, майстер спорту з фріфайту та панкратіону проти одесита Віктора Гурова, срібного призера Чемпіонату України з муей-тай та чемпіона країни з Комбат ISO.

Восьма пара — профі бій К1 у вазі до 91 кг. Іван Козловский — Богдан Киссе.

Головний бій вечора — професіонали ММА в категорії до 61 кг. Шостиразовий чемпіон світу з цього виду спорту Руслан Маммадов з Азербайджану та майстер спорту з бойового самбо та срібний призер Чемпіонату Європи з карате Дмитро Продан.

Початок змагань о 17:00 в клубі "Ред Лайн". Усі зібрані кошти з турніру підуть на допомогу ЗСУ, будуть розіграні спеціальні лоти на аукціоні.







