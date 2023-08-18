Одесити повернулись додому, чемпіонами...

У приміщенні Одеської регіональної організації НСЖУ відбулась прес-конференція з представниками Одеського обласного підрозділу громадської організації «Національна Федерація Змішаних Єдиноборств ММА України» та Федерації Боксу Одеської області.

Чемпіонка світу зі змішаних єдиноборств MMA серед дітей, юнаків та юніорів Альбіна Демідова, розповіла про свій шлях до золотої медалі чемпіонату, який проходив 2–5 серпня в Абу-Дабі.

Потім слово було надано чемпіону Європи з боксу серед юніорів, Олександру Слєсарєву. Олександр поділився враженнями з чемпіонату Європи. Він розповів про європейський боксерський форум, який відбувся у румунському місті Плоєшти. Саме завдяки перемозі Олександра Слєсарева у суперважкій вазі (понад 80 кг), національна збірна команда України посіла перше загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи! Крім того, своїми відчуттями від виступу в Абу-Дабі поділились срібні призери чемпіонату світу Георгій Гудзь та Любов Карауш. Спортсмени розповіли про організацію та високий рівень проведення змагань. Також про свої враження від світового форуму розповіла Дарина Садич. На прес-конференції велику подяку було висловлено тренерам, які підготували одеських спортсменів ММА та боксу Нуреддину Алібейлі та Азеру Мустафаєву з клубу "Левша", тренерам зі змішаних єдиноборств Руслану Гасанову, Викторії Демідовій, Костянтину Хмілевському. Слава Україні! Слава нашим захисникам з ЗСУ!!!