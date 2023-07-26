Вечір професійного кікбоксингу KARA FIGHTING K 1 OPEN CHAMPIONSHIP

Головні зірки всього вечора професійного кікбоксингу К-1 Kara Fighting Championship це, звичайно ж, бійці! Ми всі бачили як багато ви вклали в свою підготовку і в моральний настрій, а глядачів ви зібрали більше ніж 500 осіб!

Бажання перемоги та подальшого розвитку кар'єри у кожного бійця було неймовірним, адже 5 з 10 боїв закінчилися достроково. У турнірі брали участь спортсмени з різних куточків нашої країни: Київ, Львів, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, вихідці з Донбасу та, звичайно, Одеса. Серед бійців були дебютанти, які пробували свої сили в професійних боях, так і досвідчені спортсмени, чемпіони світу та Європи, багаторазові чемпіони України, майстри спорту та майстри спорту міжнародного класу, переможці та призери міжнародних турнірів.