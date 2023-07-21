Вперше в Одесі відбудеться вечір професійного кікбоксингу: KARA FIGHTING K-1 OPEN CHAMPIONSHIP пройде в спорткомплексі Юракадемії

Вечір професійного кікбоксингу Kara Fighting K-1 Open Championship відбудеться 22 липня о 16.30 на базі спортивного комплексу Національного університету «Одеська юридична академія» за адресою: Фонтанська дорога, 23.

Напередодні турніру організатори провели прес-конференцію та розповіли про те, як проходила підготовка, як виникла ідея створення промоушену та взагалі про діяльність Всеукраїнської федерації професійного кікбоксингу К-1.

В рамках прес-конференції також відбулася презентація промоушену, турніру та атрибутики, представлення бійців, face-to-face бійців та автограф-сесія. Президент Всеукраїнської федерації К-1 Ахмад Ахмедов зазначив:

«Висловлю свою подяку за запрошення, я бачу, тут уся Україна – з усіх міст України спортсмени, бійці, тренери та судді. Це дуже круто, що Одеса змогла нас усіх зібрати. Звичайно, це насамперед заслуга нашого колеги Валентина Федорова, президента Одеської обласної федерації К-1, і тих людей, які зі мною поряд. Вам величезна подяка. Знаю, що непросто провести турнір, особливо у наш час. Дуже складно працювати з партнерами, із бійцями, дуже багато скасувань. Ви знаєте, 24 червня у нас було заплановано турнір, проте він зірвався – знялася половина команди збірної Туреччини. Тому я розумію, яких зусиль вам це вартувало. Ще раз висловлюю вам велику подяку. З приводу бійців – впевнений, що тут зібралися кращі з кращих. Ви знаєте, в Україні дуже багато федерацій та дуже багато бійців, класних бійців. Але, на жаль, на таких турнірах, де можна набити собі рекорд, набратися досвіду, заробити грошей, багато федерацій не дають своїм спортсменам можливість виступати. Але я вважаю, що тут зібралися не лише кікбоксери, а й воїни. Ви вирішили, що ви виступите попри все. І цей турнір відбудеться. Шана вам і повага. Респект за те, що ви сьогодні тут. Я сподіваюся, що турнір потішить гостей не лише з України, а й увесь світ. Ми маємо гарні контакти з представниками Файт-Бокса, це Америка – у них там трансляція на 150 країн. Ми їм обов’язково передамо запис усіх боїв. Хлопці, повірте мені, ви станете справді відомими. Особливо ті, хто покаже яскраві, гідні, гарні бої. Наше завдання - дати максимальний розголос цьому турніру. І впевнений, що після цього турніру бійці, які себе проявлять, можливо, матимуть контакти із закордонними промоушенами – переговори, контракти. Тому, хлопці, дерзайте, перевіряйте себе. Все у ваших руках, у ваших головах. Ще раз дякую за запрошення. З радістю приїжджаю до Одеси. Ціную нашу дружбу, Валентине.

Справді, у нас у країні триває війна. І справді, не завжди до спорту. Головне послання сьогодні, чому зберігаємо і намагаємося розвивати те, що вже напрацьовано – довести і показати всьому світу, що Україна незламна. Незважаючи на те, що багато наших бійців загинуло, на жаль, незважаючи на те, що наші бійці перебувають на передовій і ми, зокрема, беремо участь у певних операціях, не сидимо склавши руки, ми вважаємо, що спорт має жити в Україні. Війна довела, що здорові, міцні хлопці, вони найдорожчі сьогодні. З тими навантаженнями, з тими ризиками, з тим, що нам доводиться відчувати сьогодні на передовій, лінії фронту, ми показуємо, що нам потрібна міцна, сильна нація. Звичайно, ці турніри надихають молодь. Ці турніри змушують тих батьків та дітей, які перебувають у непростому моральному та психологічному стані, розкриватися, тренуватися попри все, бути у формі, бути фізично міцними. Нам треба продовжувати жити. Міцні хлопці – сильна країна, ні для кого не секрет. Все взаємопов’язано. Чи нам легко? Ні, нелегко. Дуже важко поєднувати. Дуже важко, коли втрачаємо гідних бійців, чемпіонів. Буквально кілька місяців тому у нас загинув чемпіон у ваговій категорії 70 кг Руслан Пісковий. Але якщо не ми, якщо не спортсмени, хто тоді захищатиме цю країну? Треба бути патріотом, героєм цієї країни».

Президент Одеської обласної федерації професійного кікбоксингу К-1 Валентин Федоров:

«Вперше в Одесі відбувається турнір такого рівня. Як зазначив президент Всеукраїнської федерації Ахмад Ахмедов, це не просто професійний турнір, це турнір під егідою Всеукраїнської федерації професійного кікбоксингу К-1, який дає можливість нашим бійцям, перспективи увійти до збірної за професіоналами, брати участь у боях за пояси, а найголовніше – це вихід на міжнародний рівень, що немало важливо. Вам велике спасибі за те, що ви довіряєте нашій лізі, яка тільки створюється, всі однодумці тут, і ми намагаємося це зробити на високому рівні. Ми з боку федерації і промоушену зробимо те, що ми повинні, а бійці наші, я впевнений, покажуть серйозний рівень, і що стосується рівня організації - ми намагаємося зробити все екіпірування, шорти, футболки, рукавички, нагородну атрибутику, тому що це важливо, і зробили постери для автограф-сесії, для того, щоб просувати бійців у всій Україні та у всьому світі.

Найголовніше – це мотивація для спортсменів, бо, звісно, необхідно проводити й аматорські турніри. Менше ніж за півроку ми вже провели багато чемпіонатів. Для того, щоб ростити здорову націю, ми маємо давати певні стимули. Чому К-1? Тому, що всі бійці, ми всі росли на Гран-прі, які проходили в Японії, і цей найяскравіший вид спорту дає можливість всебічно розвиватися спортсмену. Проводячи турнір, зі свого боку ми забезпечуємо страховку, швидку для наших бійців. Дай Боже, щоби все пройшло без травм, щоб наші хлопці були здорові, щоб представляти нашу область на чемпіонаті України з професіоналів. Сьогодні ми створили промоушен і рухатимемося далі під егідою федерації, а найголовніше – будемо йти вперед командою.

Багато партнерів та спонсорів турніру, які брали безпосередню фінансову участь, є дуже багато друзів, партнерів. Найголовніший партнер – Національний університет «Одеська юридична академія» на чолі з президентом Сергієм Ківаловим, який є меценатом спорту, надає майданчики та багато можливостей для того, щоб спортсмени розвивалися. Федерація боксу Одеської області в особі віце-президента Олександра Гордієнка, Одеська обласна федерація ММА, комплекс Atlantic Garden Resort, який надав майданчик для проведення прес-конференції, Валерій Твердовськпй, який також є фанатом спорту, Одеська обласна Рада миру та багато інших друзів, які нас підтримують та допомагають». Віце-президент Одеської обласної федерації професійного кікбоксингу К-1, президент Федерації кікбоксингу WTKA м. Одеси, головний суддя турніру Kara fighting K-1 open championship Володимир Шевченко:

«Ви знаєте, що зараз під час війни взагалі зі спортом складно, а тим більше провести такий турнір та зібрати бійців, гарних бійців з усієї України, це дуже складно. Я вдячний звичайно ж організаторам, моїм колегам – Максиму Герасимову, Валентину Федорову, Ахмаду Ахмедову, ну і всім бійцям, хто відгукнувся і приїхав на наше запрошення, які хочуть проявити себе, хочуть побитися, я впевнений, що у нас не буде прохідних боїв. Я бажаю, щоб ви всі себе проявили повною мірою в лізі, ні в кого не було жодних травм, щоб переміг спорт, переміг справді сильний, а я як головний суддя і наша колегія суддівська, судді, які тут обслуговуватимуть, ми зі свого боку простежимо, щоб тут все було чесно. Всім успіху, перемог і ніяких травм.

Даний професійний турнір буде обслуговувати професійна суддівська команда у складі шести суддів. Троє суддів – це судді міжнародної категорії, і троє суддів – судді національної категорії, які зараз присутні тут. Михайло Чабанов – суддя національної категорії, Сергій Ігнатьєв, і я як голова суддівської колегії Супервайзер, також будуть судді міжнародної категорії Євген Манікала з Києва, Наталія Коган.

Основні судді, зрозуміла справа, це наші одеські, але у нас досить професійні судді, які не викликають питань, я думаю, ні в кого, і я впевнений, що і тут не викличуть, тому все буде чесно і прозоро». Співзасновник промоушену KARA fight Максим Герасімов:

«Насамперед хочу подякувати всім, хто мав відношення до організації цього турніру. Головна наша мета – популяризація здорового способу життя та мотивація для спортсменів, які дійшли до якогось піку, щоб продовжувати виступати. Також важливо відзначити, що ми реалізуємо ще один соціальний проєкт – проводимо безкоштовні тренування для дітей, які змушені були залишити свої рідні домівки на тимчасово окупованих територіях. І цю програму ми плануємо продовжувати і надалі.