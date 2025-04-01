Дорогі друзі!

Запрошуємо вас з 11 по 13 квітня 2025 року на Всеукраїнський турнір з кікбоксингу WTKA та K-1 —

“Кубок Нескорених”

Організатори та партнери заходу:

Президент Одеської обласної федерації К-1 Валентин Федоров, віце - президент Всесвітньої бійцівської ліги «Absolute world fighting ligue» Тетяна Федорова, президент Федерації кікбоксингу WTKA м. Одеси Володимир Шевченко,

Одеська обласна організація Всеукраїнської профспілки захисників України, спортсменів та працівників сфер в особі керівника Андрія Нікітіна, Благодійний фонд Юлії Златіної в особі керівника Юлії Златіної, Одеської обласна федерація, World Fullcontakt Katare Federation (WFKF) та World Karate Organization SOSHINKAN (Los Angeles, USA), Національний університет «Одеська юридична академія».

Це не просто змагання.

Це виклик. Це честь. Це дух нації, що кується у ринзі.

Саме тут народжуються легенди.

“Кубок Нескорених” — це новий рівень бою. Новий формат. Інший масштаб. WTKA & K-1 - Українські воїни.

Місце події: Спорткомплекс «Крижинка» @boxing_and_kickboxing_jaguar , м. Одеса, вул. Філатова 29а

Тут б’ються не за титули.

Тут б’ються за Україну.