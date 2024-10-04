Запрошуємо на Відкритий Кубок Одеської області з кікбоксингу К-1 та WTKA

Дорогі шанувальники спорту!

5 жовтня ми запрошуємо вас на захоплюючий Відкритий Кубок Одеської області з кікбоксингу К-1 та WTKA! Цей турнір обіцяє стати яскравим святом спорту, де ви зможете насолодитися видовищними боями, побачити змагання талановитих спортсменів і підтримати своїх фаворитів. На всіх учасників чекають пам’ятні подарунки!

А вже 6 жовтня відбудеться Гала-вечір професійних боїв з К-1. На ринг вийдуть найкращі професіонали, зірки та чемпіони, які змагатимуться за титули «Чемпіон Південного регіону з К-1 серед професіоналів» та «Чемпіон України з К-1 за версією AWFL». Це буде справжнє свято сили, майстерності та напружених боїв!

Організатори підготували для вас безліч сюрпризів, але деталі розкриємо згодом…

Не пропустіть цю подію! Вхід вільний!

Місце проведення:

Спортивний клуб «Fitness Stadium»

Адреса: м. Одеса, вул. Маразліївська, 1/20

Запрошуємо всіх бажаючих! Буде гаряче!

Приходьте підтримати своїх улюбленців та насолодитися атмосферою справжнього спорту!