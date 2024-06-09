"Грані любові": Творчий проект Марини Кирилишеної, магістрантки Одеської Національної Музичної Академії

10 червня 2024 року о 15:30 в Великій залі Одеської Національної Музичної Академії ім. А.В. Нежданової відбудеться надзвичайно цікавий і захоплюючий творчий захід – концерт. "Грані любові" таку назву має проєкт, молоді виконавці засвідчать свою майстерність у різних сферах мистецтва. Учасники концерту М. Безчастнов, І. Косінський, Д. Сердюк, М. Суботіна-Рижук, І. Дубова, С. Боско, О. Жаболенко, П. Яцків, Н. Кисіль, К. Гнатущенко, О. Червоняк, С. Літінська будуть раді бачити поціновувачів високого мистетства.

"Назва заходу цілком відповідає його основному характеру та стилю викладу", – пояснює Марина Кирилишена, авторка проєкту. "Грані любові" – це не просто назва, а основний лейтмотив цього вечора. Усе, що відбуватиметься на сцені, буде насичене почуттям кохання. Творчий проект об'єднує різні види сценічно-виконавського мистецтва: музика, поезія, театральна дія. Це мистецтво, що носить катарсистичний характер, здатне вразити й піднести душу.

Захід обіцяє бути не просто концертом, а захоплюючим творчим дійством, де молоді артисти демонструватимуть свою талановитість та майстерність. Це також чудова нагода для глядачів поринути у світ мистецтва та пережити незабутні емоції разом з виконавцями.

Не пропустіть захоплюючий та неповторний творчий проект "Грані любові". Запрошуємо всіх бажаючих відвідати цей захід і насолодитися чарівними звуками та словами, які наповнять серця любов'ю та красою мистецтва.

Вхід вільний.