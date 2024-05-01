В Одеській кірсі відбувся концерт Духового симфонічного оркестру Одеської національної музичної академії імені О. В. Нежданової

Духовий симфонічний оркестр Одеської національної музичної академії імені О. В. Нежданової, який полюбився одеситам та гостям міста за довгі роки свого існування, завжди бажаний гість Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви Святого Павла – Одеській кірсі. Цей прославлений колектив можна вважати одним із найкращих в Україні, і в цьому важлива заслуга його незмінного художнього керівника та головного диригента з 1998 року, заслуженого артиста України, професора Володимира Михайловича Лясоти.
Концерт проходив увечері, коли відшумів строкатий весняний ярмарок, що проходив у дворі кірхи і на втомлене місто почали опускатися невблаганні сутінки.
То був не звичайний для Одеської кірхи день – день її народження. Рівно двісті років тому був опущений перший камінь у основу її фундаменту.
І ось, точно в означену годину полилася чарівна музика, величезний зал Собору Святого Павла наповнився чарівними звуками. Загальновідомим є те що, що акустика внутрішнього простору кірхи створювалася для найкращого сприйняття органу. Саме тому зал так чудово сприймає багатство звучання духового оркестру.
Слухачі концерту помітили, що майже кожен виконаний твір мав нового диригента, однин з оркестрантів виходив і ставав за диригентський пульт. Виявляється, це невипадково, це такий педагогічний прийом.
Концертна програма була складена в основному з творів маловідомих авторів, хоча й був приємний сюрприз у вигляді Увертюри до «Чарівної флейти» В. А. Моцарта. Усі без винятку виконані твори були складними в технічному виконанні, що вкотре підкреслює високу виконавську майстерність оркестрантів.
Слухачі цього незабутнього вечора отримали незабутні враження від концертного виступу молодіжного духового оркестру. Більше таких зустрічей.