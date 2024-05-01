В Одеській кірсі відбувся концерт Духового симфонічного оркестру Одеської національної музичної академії імені О. В. Нежданової

Духовий симфонічний оркестр Одеської національної музичної академії імені О. В. Нежданової, який полюбився одеситам та гостям міста за довгі роки свого існування, завжди бажаний гість Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви Святого Павла – Одеській кірсі. Цей прославлений колектив можна вважати одним із найкращих в Україні, і в цьому важлива заслуга його незмінного художнього керівника та головного диригента з 1998 року, заслуженого артиста України, професора Володимира Михайловича Лясоти.

Концерт проходив увечері, коли відшумів строкатий весняний ярмарок, що проходив у дворі кірхи і на втомлене місто почали опускатися невблаганні сутінки.

То був не звичайний для Одеської кірхи день – день її народження. Рівно двісті років тому був опущений перший камінь у основу її фундаменту.

І ось, точно в означену годину полилася чарівна музика, величезний зал Собору Святого Павла наповнився чарівними звуками. Загальновідомим є те що, що акустика внутрішнього простору кірхи створювалася для найкращого сприйняття органу. Саме тому зал так чудово сприймає багатство звучання духового оркестру.

«Музика ллється вільно огортає нас подібно до м'якої ковдри, і не дарма, кредо даного оркестру складає принципову відмову від електроінструментів та мікрофонів для солістів-вокалістів. Концерт залишив незабутні враження, для нас зустріч із цим чудовим колективом завжди довгоочікувана радість», - розповідає відвідувачка концерту Галина.

Слухачі концерту помітили, що майже кожен виконаний твір мав нового диригента, однин з оркестрантів виходив і ставав за диригентський пульт. Виявляється, це невипадково, це такий педагогічний прийом.

«В оркестрі перевіряються здібності студентів та найкращі з них включаються до програм концертів як диригенти. Оркестр є лабораторією, де молоді фахівці проходять оркестрову та диригентську практику», – розповідає художній керівник оркестру, професор Володимир Михайлович Лясота.

Концертна програма була складена в основному з творів маловідомих авторів, хоча й був приємний сюрприз у вигляді Увертюри до «Чарівної флейти» В. А. Моцарта. Усі без винятку виконані твори були складними в технічному виконанні, що вкотре підкреслює високу виконавську майстерність оркестрантів.

«Студенти отримують можливість долучатися до шедеврів духової музики, набувають навичок колективної гри, розуміння багатоголосного та різнотембрового звучання, розвивають аналітичне мислення музиканта, виховують смак, вміння оперативно підпорядковувати власну гру драматургії звучання твору», – розповідає Володимир Михайлович.

«Музика – це мова, яку розуміють усі. Духовий оркестр – це завжди чудово. Душа співає разом із ним. Божественна музика наповнює нашу улюблену Кирху, Слава Господу та спасибі Німеччини за її відновлений, чудовий храм у серці нашої улюбленої Одеси-мами», – поділилася Наталія – парафіянка громади Святого Павла.





«Духовий оркестр – це завжди велике піднесення, тому що духові інструменти – це підняття духу. Тут ми чуємо музику різних культур, сприйнятих переважно європейської культурної традицією. Така музика бадьорить, змушує задуматися про найкраще, заряджає на позитив», – розповів Володимир відвідувач концерту.

Слухачі цього незабутнього вечора отримали незабутні враження від концертного виступу молодіжного духового оркестру. Більше таких зустрічей.

Тут усі фото з концерту