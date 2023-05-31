 Чарівна музика, чарівне виконання – концерт Духового оркестру до дня П’ятидесятниці в Одеській кірсі

Одною із важливіших подій урочистостей до дня П’ятидесятниці, яка відбулася 28 травня 2023 року безперечно був концерт Духового оркестру Одеської національної музичної академії імені Антоніни Нежданової.

Згідно розкладу святковий концерт мав розпочатися рівно о вісімнадцятій годині, проте музиканти почали прибувати в Одеську кірху задовго до призначеного часу. Потрібно було розміститися, зігратися, відчути залу. Але несподівано розпочалась сильна злива і численні відвідувачі святкового ярмарку стали мимовільними свідками підготовки музикантів до концерту, по суті стали свідками їх творчої кухні. Музиканти повторювали складні моменти із знаменитих і не зовсім знайомих широкому загалу творів. Оркестром керували молоді диригенти, з числа оркестрантів. А у кожного твору виконаному на концерті був свій диригент. Все це відбувалося під пильним вчительським наглядом художнього керівника оркестру заслуженого артиста України професора Володимира Михайловича Лясоти. На вулиці дощ то стихав то посилювався, але слухачів ставало все більше. І от нарешті розпочався сам святковий концерт. Був повний аншлаг, в залі майже не осталось вільних місць.

Ведучою концерту була лекторка-музикознавиця чарівна Ельвіра Паламарчук. Під її впливом присутні поринули у безмежні простори мирової музичної культури. ЇЇ супроводь святкового концерту була не тільки цікавою, а й насамперед просвітницькою, глядачі мали змогу не тільки насолоджуватись шедеврами мирового музичного мистецтва а і поповнювати свої знання у цій царині. Концерт був построєний по принципу умовного змагання органу й духового оркестру. Музичні твори виконувались по черзі то оркестром то органом. Органістка Вероніка Струк виконувала музичні твори з вокальними партіями їй допомагали солістки Люсія Дун та Наталія Каданцева.

Справа в тім, що орган своєму діапазоні охоплює увесь склад інструментів духового оркестру, що дало змогу організаторам втілити цей формат. Таке віртуальне змагання надало концерту живої неповторності. До програми концерту увійшли:

Т. Альбіноні. Адажіо. Диригент Володимир Лясота Л. Бетховен. Увертюра до опери "Фіделіо". Диригент Ольга Бондаренко Дж. Перголезі. "Stabat mater" Арій №6. Солістка Люсія Дун. Орган - Вероніка Струк). В. Петралі. Allegro (Версія до Gloria). Вероніка Струк (орган) Диригент Марія Дмітрієва К. М. Вебер. Концертіно для кларнета. Соліст Микита Новіков, клас з.д.м. України професора З. П. Буркацького. Г. Доніцетті. Арія Леонори з опери "Фаворитка" Солістка Наталія Каданцева, партія органа Вероніка Струк. Диригент Сергій Журавель. 7.К.Сен-Санс. Концертіно для валторни. Соліст Ілля Матусевич. Клас н.а.України, професора В.І.Бондарчука. Диригент Богдан Тютюнник. Й. Брамс. Угорський танець №1, Угорський танець №5. С. Гастольдон."Заборонена мелодія". Солістка Наталія Каданцева, партія органа Вероніка Струк. Диригент Володимир Савка. Ларрі Нік. Рок-балада "Після дощу" Соло на саксофоні Богдана Баранська, клас з.д.м. України професора З.П.Буркацького. Д. Беккер. Болеро "Саламанка". Диригент Володимир Глухов. З. Фібіх. Поема «Надвечір’я» Соло на роялі Божена Мошева. Диригент Володимир Лясота. Х. Бланкенбург. Марш «Прощання з гладіаторами». Диригент Володимир Лясота.

Свято мистецтва вдалося на славу! Хочеться висловити велику подяку Німецькій Євангелічно-Лютеранської Церкви України, Общини Святого Павла і всім тим, хто приймав участь у створенні цього свята мистецтва!

Чому такі концерти важливі саме сьогодні? А тому, що вони спонукають до спраги жити у радості Божій. Сьогодні коли під питанням опинилися саме життя та виживання переоцінити такі заходи неможливо. Німецький богослов Юрген Мольтман, у віці 16 років, був призваний у війська Вермахту під час Другої світової війни. Він потрапив у полон і провів кілька років у таборі для військовополонених. Там по-новому переглянув свої стосунки з Богом і присвятив себе богослов'ю. В своїй книзі «Дух Життя» він писав:

«Духовність, що розуміється цілісно, … не релігійно-моральне обмеження та придушення життя, а нова спрага жити у радості Божій. Сьогодні під питанням опинилися саме життя та виживання. Смерть загрожує не частині творіння, а всього життя землі. Тому необхідно пробудити «пристрасть до життя» і подолати чари апатії, що паралізують. Перш ніж землю спіткає ядерна та екологічна смерть, людей спіткає смерть духовна від апатії. Сила опиратися чахне, коли бракує пристрасті до життя.

Хто сьогодні хоче жити та бажає життя своїм дітям, той має свідомо хотіти жити. Він повинен навчитися любити життя з такою пристрастю, щоб не піддатися силам руйнування і не дозволити взяти гору над згубними тенденціями.

«Святий Дух» - це Дух, який освячує життя, причому освячує його з усією пристрастю Творця до життя свого творіння і з гнівом проти всіх сил, які прагнуть його зруйнувати.



