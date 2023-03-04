Відбулося урочисте відкриття художньої виставки «На початку було слово...»

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В перший день весни в комунальній установі "Центральної бібліотечної системи для дорослих міста Одеси" бібліотеці №2 імені Костянтина Паустовського відбулося відкриття художньої виставки «В начале было слово...» художньо-просвітницького проекту «А на морі кораблі» кают-компанії «Морська бібліотека Одеси», Одеської духовної семінарії, її іконописного відділення. Відбулось нагородження переможців конкурсу мариністики "Морська душа 2023" до Дня Народження відомого одеського поета Івана Степановича Рябухіна у рамках щорічного літературного конкурсу мариністики імені Івана Рябухіна "Морська душа-2023".
На відкриття художньої виставки завітав актив Одеської регіональної організації Національної Спілки журналістів України та її Голова Юрій Работін.
«Пам'ять наша сильна тим що вона є! Іван Рябухін був моїм товаришем з яких проведено багато просвітницьких заходів. В божому заповіті написано «не убий», зараз іде війна, гинуть люди, я не знаю я до сьогоднішніх подій ставився би Іван Степанович, але він був миротворцем все своє життя. Перед самим початком війни ми встановили меморіальну дошку на його батьківщині. Світла вічна пам'ять Івану Степановичу», - підкреслив Голова Одеської регіональної організації Національної Спілки журналістів України Юрій Работін.
«Іван Степанович дуже талановита, відома людина кращі роки свого життя він посвятив захисту батьківщини, був офіцером, багато допомагав цій бібліотеці, людям, таким ми його запам’ятали на завжди», - зазначив депутат Одеської обласної ради Олексій Кобильников