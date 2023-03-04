Відбулося урочисте відкриття художньої виставки «На початку було слово...»

В перший день весни в комунальній установі "Центральної бібліотечної системи для дорослих міста Одеси" бібліотеці №2 імені Костянтина Паустовського відбулося відкриття художньої виставки «В начале было слово...» художньо-просвітницького проекту «А на морі кораблі» кают-компанії «Морська бібліотека Одеси», Одеської духовної семінарії, її іконописного відділення. Відбулось нагородження переможців конкурсу мариністики "Морська душа 2023" до Дня Народження відомого одеського поета Івана Степановича Рябухіна у рамках щорічного літературного конкурсу мариністики імені Івана Рябухіна "Морська душа-2023".

На відкриття художньої виставки завітав актив Одеської регіональної організації Національної Спілки журналістів України та її Голова Юрій Работін.

«Пам'ять наша сильна тим що вона є! Іван Рябухін був моїм товаришем з яких проведено багато просвітницьких заходів. В божому заповіті написано «не убий», зараз іде війна, гинуть люди, я не знаю я до сьогоднішніх подій ставився би Іван Степанович, але він був миротворцем все своє життя. Перед самим початком війни ми встановили меморіальну дошку на його батьківщині. Світла вічна пам'ять Івану Степановичу», - підкреслив Голова Одеської регіональної організації Національної Спілки журналістів України Юрій Работін.