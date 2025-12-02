27–30 ноября в Каире состоялся чемпионат мира по карате, который собрал 384 атлета из из 88 стран мира. На татами ярко проявила себя одесская каратистка Анжелика Терлюга, завоевавшая бронзовую медаль в весовой категории до 55 кг.

В четвертьфинале украинка уступила хозяйке чемпионата Ахлам Юссеф со счетом 3:8. Однако благодаря тому, что египтянка прошла в финал, Терлюга получила шанс побороться за бронзу. В решающем поединке она встретилась с чилийской спортсменкой Валентиной Торо Менесес и одержала уверенную победу 6:4, продемонстрировав характер и волю к победе.

Для Анжелики это уже не первый успешный международный старт. Ранее в этом году она взяла «серебро» на Всемирных играх в китайском Чэнду.

Также сборная Украины, в которую вошли и спортсмены из Одесской области стала первой в общекомандном зачете Кубка мира по универсальному бою в Турции (раздел «лайт»).

Наша команда заняла первое место в общекомандном зачёте, завоевав шесть медалей:

Артур Тюрин – два золота Ольга Андрейченко – два золота Диана Тулунжи – золото и серебро

Украинские бойцы продолжают демонстрировать мировому спорту свой характер и высочайший уровень подготовки.

Источник