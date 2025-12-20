Служба безопасности Украины (СБУ) впервые поразила танкер российского “теневого флота” в нейтральных водах Средиземного моря. Об этом сообщили “РБК-Украина” и УНИАН со ссылкой на свои источники в спецслужбе.

По данным источников, беспрецедентная спецоперация была проведена на расстоянии более 2 тысяч километров от Украины. Танкер был поражен воздушными беспилотниками QENDIL. На момент атаки судно было пустым, что, как отмечается, исключило угрозу для экологии региона. Источник “РБК-Украина” подчеркнул, что Россия использовала этот танкер для обхода санкций и финансирования войны, поэтому он являлся “абсолютно законной целью” с точки зрения международного права. В результате удара судно получило критические повреждения и не может использоваться по назначению.





Источник