МУЗИКА СТРАСНОГО ЧАСУ — вечір духовної глибини та класичної краси





22 березня 2026 року, у неділю о 18:00, в Одеській кірсі Святого Павла відбудеться концерт камерної класичної музики «МУЗИКА СТРАСНОГО ЧАСУ».

Програма вечора об’єднає шедеври епох бароко та романтизму, що передають драматизм, духовне напруження та світло надії, притаманні Страсному часу.

У концерті візьмуть участь:

Марія Березовська (мецо-сопрано) Наталія Литвинова (скрипка) Вероніка Струк (орган) Крістіна Шумєєва (ведуча)

У програмі прозвучать твори видатних композиторів:

Йоганн Себастьян Бах — Прелюдія та фуга до мінор; Арія Петра зі «Страстей за Матфеєм»; хоральна прелюдія «О людино, плач, твій гріх великий» Джованні Баттіста Перголезі — фрагменти зі «Stabat Mater» Людвіг ван Бетховен — Романс для скрипки фа мажор, ор. 50 Йоганнес Брамс — хоральна прелюдія «Дорогий серцю Ісусе» Густав Малер — арія «Urlicht» із Другої симфонії Макс Брух — п’єса для скрипки Джакомо Пуччіні — молитва Тоски з опери «Флорія Тоска» Джон Раттер — «Павана» та «Токката на сім»

Цей концерт стане особливою подією для поціновувачів класичної музики — вечором роздумів, натхнення та духовного очищення у величній атмосфері кірхи.

Запрошуємо всіх охочих долучитися до музичної подорожі крізь час і емоції.