Росіяни атакували судно з громадянами Китаю у Чорному морі

Россия ночью нанесла удар "Шахедом" по китайскому торговому судну в Черном море.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

"Интересно, что двигало россиянами, когда они сегодня ночью решили "Шахедом" оприходовать китайское торговое судно в нашем море", - говорится в заметке.

Также Плетенчук добавил, что во время атаки обошлось без жертв.

Обновлено в 10:10: Военно-морские силы в Telegram сообщили, что название судна - KSL DEYANG. Его судовладелец из Северной Кореи, экипаж - из Китая, а само судно ходит под флагом Маршалловых островов.

Судно находилось в море неподалеку Одесской области.

 


