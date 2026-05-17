По данным украинских властей, российские крылатые ракеты, использованные во время смертоносного удара по Украине в четверг, были изготовлены в этом году с использованием западных комплектующих.

Об этом сообщает Financial Times.

На фотографиях обломков ракет, упавших на жилой дом в Киеве, в результате чего погибло по меньшей мере 24 человека, видны части ракеты Х-101 - одной из самых современных российских крылатых ракет.

Снимки были изучены украинскими чиновниками, независимым экспертом и FT.

Владислав Власюк, главный чиновник Украины по вопросам санкций, сообщил FT, что все крылатые ракеты Х-101, которые попали в Киев и были оценены украинскими экспертами - включая ту, что попала в жилой дом в столице - были изготовлены во втором квартале 2026 года.

По информации издания, ракета содержала более 100 компонентов происхождением из стран Запада.

Ракета Х-101, идентичная той, что попала в жилой дом, и которая была исследована после атаки 20 января, содержала микросхемы американских брендов, таких как Texas Instruments, AMD и Kyocera AVX, а также немецкой Harting Technology Group, нидерландской Nexperia.

Некоторые детали имели серийные номера, указывающие на то, что они были изготовлены в 2024 и 2025 годах - задолго после введения санкций. В январских обломках также было найдено несколько компонентов китайского и тайваньского производства.





