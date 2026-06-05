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Сьогодні, 10:00

Ощадбанк збільшив фінансування МХП на 500 млн грн без додаткового забезпечення

Категория: Новини / Економіка та фінанси

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Ощадбанк надав групі МХП бланковий кредитний ліміт на 500 млн грн для поповнення обігових коштів. Після розширення фінансування загальний обсяг кредитної підтримки агрохолдингу в межах договору перевищив 2,66 млрд грн, йдеться у повідомленні банку 3 червня.

Деталі

  • Кошти призначені для підтримки поточної діяльності компанії, фінансування виробничих циклів, виконання зобов’язань перед партнерами та розвитку експортних операцій.
  • Банк зазначив, що рішення про надання бланкового фінансування без заставного забезпечення ґрунтується на оцінці фінансового стану позичальника та його кредитоспроможності.
  • Директор департаменту корпоративного бізнесу Ощадбанку Сергій Черніков назвав МХП одним із ключових клієнтів банку та зазначив, що компанія демонструє високий рівень фінансового управління і стабільну операційну діяльність.

Контекст

МХП Юрія Косюка – один із найбільших агропромислових холдингів України та великий експортер продукції птахівництва. Компанія веде діяльність в Україні та за кордоном, а її акції котируються на Лондонській фондовій біржі.

Компанія обробляє близько 360 000 га сільськогосподарських земель у 12 областях країни, має виробничі активи в Україні та державах Південно-Східної Європи, а також постачає продукцію до понад 80 країн світу.

Портфель МХП налічує більш як 15 харчових брендів, а розвиток роздрібного напряму здійснюється через партнерські формати, зокрема мережі «Мʼясомаркет» і Döner Маркет.

За підсумками 2025 року виручка компанії збільшилася на 24% і досягла $3,77 млрд, тоді як чистий прибуток зріс майже на 30%, до $187 млн. Скоригований показник EBITDA становив $569 млн, однак рентабельність за цим показником знизилася з 19% до 15%, передусім через різке падіння результатів у сегменті виробництва олії та зростання операційних витрат.


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