Ощадбанк збільшив фінансування МХП на 500 млн грн без додаткового забезпечення

Ощадбанк надав групі МХП бланковий кредитний ліміт на 500 млн грн для поповнення обігових коштів. Після розширення фінансування загальний обсяг кредитної підтримки агрохолдингу в межах договору перевищив 2,66 млрд грн, йдеться у повідомленні банку 3 червня.
Деталі
- Кошти призначені для підтримки поточної діяльності компанії, фінансування виробничих циклів, виконання зобов’язань перед партнерами та розвитку експортних операцій.
- Банк зазначив, що рішення про надання бланкового фінансування без заставного забезпечення ґрунтується на оцінці фінансового стану позичальника та його кредитоспроможності.
- Директор департаменту корпоративного бізнесу Ощадбанку Сергій Черніков назвав МХП одним із ключових клієнтів банку та зазначив, що компанія демонструє високий рівень фінансового управління і стабільну операційну діяльність.
Контекст
МХП Юрія Косюка – один із найбільших агропромислових холдингів України та великий експортер продукції птахівництва. Компанія веде діяльність в Україні та за кордоном, а її акції котируються на Лондонській фондовій біржі.
Компанія обробляє близько 360 000 га сільськогосподарських земель у 12 областях країни, має виробничі активи в Україні та державах Південно-Східної Європи, а також постачає продукцію до понад 80 країн світу.
Портфель МХП налічує більш як 15 харчових брендів, а розвиток роздрібного напряму здійснюється через партнерські формати, зокрема мережі «Мʼясомаркет» і Döner Маркет.
За підсумками 2025 року виручка компанії збільшилася на 24% і досягла $3,77 млрд, тоді як чистий прибуток зріс майже на 30%, до $187 млн. Скоригований показник EBITDA становив $569 млн, однак рентабельність за цим показником знизилася з 19% до 15%, передусім через різке падіння результатів у сегменті виробництва олії та зростання операційних витрат.