ЄБРР допоможе Укрсиббанку активніше кредитувати український бізнес та покриє 50% ризиків

Європейський банк реконструкції та розвитку з Укрсиббанком запроваджує інструмент, який допоможе зменшити ризик для банку при видачі нових кредитів. Загальна сума покриття – €104 млн. Банк отримає захист від половини можливих збитків за цими кредитами. Про це зазначається на сайті ЄБРР.

Деталі

Проєкт розділений на три частин.

За програмою RLG передбачено €80 млн для фінансування обігового капіталу та інвестицій для українського приватного бізнесу в ключових секторах економіки.

У межах підтримки енергетичної безпеки (програма ESSF) виділять €4 млн, зокрема для житлових проєктів з відновлюваної енергетики та енергоефективності.

Кредитна лінія EU4Business-EBRD на €20 млн передбачає довгострокові інвестиції для малих і середніх підприємств у модернізацію за стандартами ЄС. Мінімум 70% спрямують на «зелені» технології; учасники отримають технічну допомогу та гранти після реалізації проєктів.

Проєкт перебуває на стадії попереднього опрацювання, схвалення очікується 14 травня 2026 року.

Контекст

Укрсиббанк на 1 березня 2026 року за розміром загальних активів посідав восьме місце (190,06 млрд грн) серед 58 платоспроможних банків України. Чистий кредитний портфель банку за два місяці 2026 року зменшився на 1,7%, до 17 млрд грн.

У 2025 році ЄБРР виділив €2,9 млрд фінансування, зокрема €504 млн за програмами розподілу ризиків портфеля, що забезпечило нове кредитування українськими партнерськими фінансовими установами на суму до €1,6 млрд.

