В Одесі перебуває місія ЮНЕСКО. Фото, відео

До Одеси прибула місія Представництва ЮНЕСКО в Україні у складі голови Кʼяри Децці Бардескі та начальниці відділу культури Марії Ачетозо.

Головна мета візиту — оцінка стану об'єкта Всесвітньої спадщини «Історичний центр Одеси» та перехід від обговорень до безпосередніх практичних рішень.

Наразі внаслідок ворожих атак в Одесі пошкоджено 270 памʼяток історії та архітектури, переважна більшість яких розташована в межах об’єкта Всесвітньої спадщини.

Під час офіційної зустрічі міжнародні партнери обговорили з керівництвом міста проблемні питання створення постійного органу управління та плану управління об’єктом Всесвітньої спадщини в Одесі.

Під час розмови сторони констатували серйозну проблему: національна законодавча база не повністю адаптована до міжнародних стандартів захисту та збереження об’єктів Всесвітньої спадщини.

Зокрема, на рівні Кабінету Міністрів досі відсутній чіткий порядок, який би регламентував склад і зміст науково-проєктної документації щодо визначення меж і режимів використання об’єктів Всесвітньої спадщини і їхніх буферних зон.

Це, своєю чергою, блокує критично важливий крок — внесення відомостей про чіткі межі об’єкта Всесвітньої спадщини «Історичний центр Одеси» та його буферної зони до Державних земельного та містобудівного кадастрів України.

Для подолання цих юридичних перешкод ключове значення матимуть рішення, прийняті на рівні Міністерства культури.

Голова Представництва ЮНЕСКО в Україні Кʼяра Децці Бардескі запевнила, що активно сприятиме та допомагатиме українській стороні у розробці та впровадженні необхідних законодавчих актів.

Після обговорень делегація вирушила на огляд об’єктів, які перебувають у фокусі міжнародної підтримки.

Першою локацією став Спасо-Преображенський кафедральний собор, який зазнав значних руйнувань внаслідок російського ракетного удару в липні 2023 року.

Уряд Італії дійсно виявив лідерство у відбудові цієї святині, направивши фінансування через цільовий фонд ЮНЕСКО. Зокрема, під керівництвом ЮНЕСКО проводилися роботи з відновлення системи опалення у храмі. Наразі у храмі тривають внутрішні оздоблювальні роботи, а також делікатний процес відновлення розпису стін.

Наступною локацією візиту стала знаменита одеська Кірха. За сприяння та координації ЮНЕСКО було проведено високоточне тривимірне лазерне сканування будівлі. Завдяки створенню точної «цифрової копії» (хмари точок) архітекторам та інженерам вдалося виявити та зафіксувати зміни у конструкціях Кірхи, які виникли від вибухових хвиль неподалік. Отримані дані стануть основою для розробки проєкту укріплення споруди.

Робота місії ЮНЕСКО в Одесі триває. Спільні зусилля міської військової адміністрації, міської ради та міжнародних експертів спрямовані на те, щоб історична Одеса отримала не лише фінансову допомогу для відновлення, а й надійний юридичний захист на рівні українського законодавства.



