Тиждень у подіях. Червень. Відео

В.о. Одеського міського голови Ігор Коваль підбив підсумки тижня, що минув

Попри виклики воєнного часу, місто працює.

Тиждень розпочався апаратною нарадою. Серед пріоритетів — фінансова стабільність, соціальна підтримка мешканців та відновлення міської інфраструктури.

Місто продовжує розширювати мережу укриттів. У травні в експлуатацію введено 16 об’єктів, у червні заплановано обстеження ще 22.

Триває модернізація Єврейської лікарні. Наразі за фінансової підтримки Програми з відновлення України, що реалізується урядом спільно з Європейським інвестиційним банком, виконуються ремонтно-реставраційні роботи хірургічного павільйону, збудованого у 1900 році.

Грантова школа «МолодьДІЄ: G-lab» (4 хвиля) зібрала активну молодь, яка навчається перетворювати власні ідеї на успішні проєкти.

Станом на 8 червня акти готовності отримали 14 пляжів Одеси, серед них два інклюзивних. На узбережжі працюватимуть 19 укриттів.

Внаслідок ворожої атаки 10 червня у Приморському районі пошкоджено два житлові будинки. На місцях працювали рятувальники, комунальні служби та представники міської влади.

На міських маршрутах Одеси працює 51 автобус, пристосований для перевезення людей з інвалідністю. Розклад доступний на сайті мерії та в застосунку MISTO. На зустрічі перевізників з амбасадорами безбар’єрності було озвучено пропозиції щодо покращення сервісу для маломобільних груп населення.

Рішенням міської ради КП «Одестранспарксервіс» визначено оператором майданчиків для платного паркування на узбережжі Одеси.

Міськрада зробила перший крок до масштабного оновлення парку комунальної техніки. Для закупівлі 111 одиниць спецтехніки вартістю понад 563 млн грн планується залучити пільгове кредитування під 1%.

Одесу відвідала моніторингова місія ЮНЕСКО на чолі з К’ярою Децці Бардескі. Міжнародні експерти оглянули об’єкти культурної спадщини та обговорили подальші кроки щодо їхнього захисту. Внаслідок ворожих атак у місті пошкоджено 270 пам’яток історії та архітектури. Головна мета візиту - оцінка стану об'єкта Всесвітньої спадщини "Історичний центр Одеси" та перехід до практичних дій.

В Одесі відбувся регіональний форум НСЗУ за участю медиків чотирьох областей. Учасники обговорили розвиток безоплатних медичних послуг та підвищення доступності стаціонарної реабілітації. Завдяки Програмі медичних гарантій держава покриває витрати на реабілітацію.

Дякуємо всім, хто працює заради безпеки, стійкості та розвитку Одеси.





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