В Великобритании назначили нового министра по вопросам безопасности, сменившую на этом посту Дэна Джарвиса, которого назначили новым министром обороны страны.

Об этом говорится в государственном указе, пишет "Европейская правда".

Министром по вопросам безопасности стала Анжела Игл. Она сменила на этом посту Джарвиса, которого ранее назначили министром обороны страны.

Ранее Игл занимала должность министра в Министерстве окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, а также министра по вопросам пограничной безопасности и предоставления убежища в Министерстве внутренних дел.

Также Игл является второй членкой парламента, которая открыто признает себя лесбиянкой.

Напомним, британский министр обороны Джон Хили подал в отставку из-за несогласия с планами правительства по оборонным расходам, которые, по его мнению, не соответствуют уровню угроз, с которыми столкнулась страна.

По этой же причине в отставку подал его заместитель по вопросам вооруженных сил Эл Карнс.

План оборонных инвестиций, споры по поводу которого продолжаются с начала года, также вызвал критику со стороны военных чиновников страны. В четверг стало известно, что глава штаба обороны Великобритании Ричард Найтон направил письмо премьер-министру Киру Стармеру из-за опасений, что уровень расходов на оборону, предложенный правительством, является недостаточным.

Дефицит финансирования на восстановление Королевского флота, армии и Королевских воздушных сил оценивался как минимум в 28 млрд фунтов стерлингов (32 млрд евро).

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