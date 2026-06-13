Український виробник дронів-перехоплювачів P1-Sun та компанія Airbus уклали стратегічний альянс. Над чим працюватимуть

Українська оборонно-технологічна компанія SkyFall та Airbus Defence and Space підписали меморандум про стратегічне партнерство. Сторони планують інтегрувати українські перехоплювачі P1-Sun із системою управління повітряним простором Airbus Air C2. Про це компанії повідомили 12 червня під час авіакосмічної виставки ILA Berlin Air Show у Берліні.
Деталі
- За даними SkyFall, перехоплювачі P1-Sun вже знищили близько 10 000 російських безпілотників різних типів. Компанія стверджує, що цей досвід стане основою для створення багаторівневої системи протиповітряної оборони нового покоління.
- Альянс має поєднати досвід Airbus у сфері командування та управління, інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони з українськими технологіями, перевіреними в бойових умовах, зазначив гендиректор Airbus Defence and Space Міхаель Шелльгорн. За його словами, співпраця покликана скоротити розрив між традиційними оборонними системами та швидкими інноваційними розробками.
- Партнерство відповідає цілям Європейської ініціативи Sky Shield (ESSI) та має сприяти розвитку європейського технологічного суверенітету в оборонній сфері, йдеться у повідомленні. Крім того, співпраця має допомогти виведенню українських оборонних технологій на європейський ринок.
Український дрон-перехоплювач P1-Sun. Фото: пресслужба SkyFall
Контекст
SkyFall – українська оборонно-технологічна компанія, що розробляє та виробляє безпілотні системи, зокрема дрони Vampire («Баба Яга»), FPV-дрони Shrike та перехоплювачі P1-Sun.
Україна зараз є державою з найбільш практичним досвідом протидії дронам типу Shahed. Росія спочатку закупила ці іранські безпілотники, а згодом локалізувала їхнє виробництво під назвою «Герань» і масово застосовує їх у війні проти України. У відповідь Київ створив дешеві дрони-перехоплювачі, призначені для їх знищення.
Вартість іранських Shahed коливається приблизно від $20 000 до $50 000 залежно від модифікації, тоді як українські перехоплювачі обходяться дешевше.
Чотири з п’яти найефективніших українських перехоплювачів – Sting, Merops, P1-Sun і «Блискавка» – створені приватними компаніями. Лише один проєкт є спільною розробкою державних інженерів України та Великої Британії.