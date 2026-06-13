Український виробник дронів-перехоплювачів P1-Sun та компанія Airbus уклали стратегічний альянс. Над чим працюватимуть

Українська оборонно-технологічна компанія SkyFall та Airbus Defence and Space підписали меморандум про стратегічне партнерство. Сторони планують інтегрувати українські перехоплювачі P1-Sun із системою управління повітряним простором Airbus Air C2. Про це компанії повідомили 12 червня під час авіакосмічної виставки ILA Berlin Air Show у Берліні.

Деталі

За даними SkyFall, перехоплювачі P1-Sun вже знищили близько 10 000 російських безпілотників різних типів. Компанія стверджує, що цей досвід стане основою для створення багаторівневої системи протиповітряної оборони нового покоління.

Альянс має поєднати досвід Airbus у сфері командування та управління, інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони з українськими технологіями, перевіреними в бойових умовах, зазначив гендиректор Airbus Defence and Space Міхаель Шелльгорн. За його словами, співпраця покликана скоротити розрив між традиційними оборонними системами та швидкими інноваційними розробками.

Партнерство відповідає цілям Європейської ініціативи Sky Shield (ESSI) та має сприяти розвитку європейського технологічного суверенітету в оборонній сфері, йдеться у повідомленні. Крім того, співпраця має допомогти виведенню українських оборонних технологій на європейський ринок.

Український дрон-перехоплювач P1-Sun. Фото: пресслужба SkyFall

Контекст

SkyFall – українська оборонно-технологічна компанія, що розробляє та виробляє безпілотні системи, зокрема дрони Vampire («Баба Яга»), FPV-дрони Shrike та перехоплювачі P1-Sun.

Україна зараз є державою з найбільш практичним досвідом протидії дронам типу Shahed. Росія спочатку закупила ці іранські безпілотники, а згодом локалізувала їхнє виробництво під назвою «Герань» і масово застосовує їх у війні проти України. У відповідь Київ створив дешеві дрони-перехоплювачі, призначені для їх знищення.

Вартість іранських Shahed коливається приблизно від $20 000 до $50 000 залежно від модифікації, тоді як українські перехоплювачі обходяться дешевше.

Чотири з п’яти найефективніших українських перехоплювачів – Sting, Merops, P1-Sun і «Блискавка» – створені приватними компаніями. Лише один проєкт є спільною розробкою державних інженерів України та Великої Британії.





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