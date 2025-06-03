Міцне партнерство задля відновлення України: енергетика, інфраструктура та спільна стратегія з Грецією

В Києві у Торгівельно Промисловій палаті України відбулася стратегічно важлива зустріч між представниками урядів та бізнесу України і Греції. У фокусі — довгострокове партнерство в енергетиці, портах, логістиці та загалом — у майбутньому відновленні нашої країни.

До міста прибули високі гості з Греції — Міністр енергетики та його заступник, а також ключові гравці грецького бізнесу, більшість з яких працюють у сферах енергетики, портової логістики та інфраструктурних рішень. З українського боку участь у форумі взяли Міністр енергетики України та Заступник міністра інфраструктури.

Форум нового формату: від діалогу до дій

Формат цієї зустрічі став першою сходинкою до формалізації спільної дорожньої карти відбудови України за активної участі європейських партнерів. Ми не просто ведемо перемовини — ми створюємо базу для багаторічного економічного союзу, де Одеса може стати воротами не лише для українських, але й для грецьких і європейських інвестицій.

Енергетична інтеграція: безпека і розвиток

Окрема увага — відновлюваній енергетиці, LNG-інфраструктурі, модернізації мереж та локалізації виробництва. Греція, маючи потужний досвід в енергетичних переходах, вже зараз розглядає Україну як потенційного партнера для спільних проектів: як у секторі "зеленої" енергетики, так і в традиційних джерелах з урахуванням безпеки постачань.

Порти та логістика: спільна відповідь на виклики

Портова інфраструктура Півдня України, і зокрема Одеси, має шанс стати ключовим логістичним хабом регіону. Грецький бізнес має багаторічний досвід у розвитку портів Середземномор’я та готовий інвестувати в модернізацію українських портів, створення логістичних кластерів та інноваційні транспортні рішення.

Україна після перемоги — це інвестиційний майданчик майбутнього

Війна змінила нас, але не зламала. Сьогодні ми будуємо не просто відбудову, а нову архітектуру економіки: децентралізовану, екологічну, цифрову. Саме такі форуми, де зустрічаються ідеї, досвід і стратегічне бачення, є фундаментом цієї трансформації.

Одеса готова стати платформою таких партнерств. Торгово-промислова палата в Одеській області і надалі сприятиме подібним ініціативам, забезпечуючи ефективну комунікацію між державою, бізнесом та іноземними інвесторами.

Разом з нашими європейськими друзями, зокрема Грецією, ми створюємо не просто економічне відновлення, а глибоку, структурну модернізацію країни. Це — наш шлях до Європи, і це — наша спільна відповідальність.