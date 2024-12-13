Журналісти та керівник компанії «Гефест» підвели підсумки року

Сьогодні актив Одеської регіональної організації Національної Спілки журналістів України, очолюваний Юрієм Работіним, завітав до компанії «Гефест», де відбулася зустріч з відомим підприємцем, меценатом та громадським діячом Пантелеймоном Бумбурасом. Основною темою розмови стало підведення підсумків року та обговорення важливих ініціатив, які стали частиною розвитку регіону і суспільства в цілому. Ювілей конкурсу «Українська мова - мова єднання»

Юрій Работін, голова Одеської регіональної організації НСЖУ, поділився значущими подіями, що мали місце протягом року. Одним із найбільш важливих моментів став 25-й ювілейний конкурс «Українська мова - мова єднання», який проходив в Одесі. Юрій Анатольович підкреслив, що цей конкурс став важливим літературно-мовним заходом в Україні, який об'єднує людей та надихає їх творити українською мовою для розквіту української культури і ідентичності. Ювілей конкурсу є свідченням його значення для розвитку національної єдності та культури. Про благодійність і громадянську відповідальність

Пантелеймон Бумбурас, голова благодійного фонду і президент компанії «Гефест», відомий не тільки у бізнес-середовищі, але й серед тих, хто високо цінує віру та благодійність. Він також є Почесним консулом Греції в місті Херсон. Завдяки своїй діяльності та значному внеску в розвиток регіону та суспільства, Пантелеймон Васильович став однією з найвидатніших фігур як у грецькому співтоваристві, так і в українському суспільстві загалом. Заснувавши компанію «Гефест», він своєю роботою зміцнив будівельну галузь, задовольняючи потреби регіону у житлі та інфраструктурі. Компанія «Гефест» сьогодні є символом якості та стабільності, а її проекти, від торгових і офісних центрів до житлових комплексів і лікарень, прикрашають вулиці Одеси та інших міст України. Окрім цього, Пантелеймон Бумбурас нагадав, що цього року виповнилося 102 роки з моменту заснування Американської Грецької Прогресивної Освітньої Асоціації «AHEPA». Він є головою українського відділення цієї організації, яка має велику роль у підтримці громадянських прав і філантропії серед американських громадян грецького походження. Бумбурас також акцентував, що місія «AHEPA» полягає в просуванні стародавніх ідеалів освіти, відповідальності та індивідуальної досконалості через волонтерську діяльність та громадські ініціативи. Співпраця між журналістами та громадськими діячами

У ході зустрічі Юрій Работін підкреслив важливість співпраці між журналістами та громадськими діячами у боротьбі за мир, стабільність та розвиток суспільства. Спільна робота в цих напрямках допомагає не лише висвітлювати значущі події, але й сприяти поширенню цінностей, які важливі для сучасної України. Завершуючи зустріч, обидва учасники підкреслили необхідність продовження таких ініціатив, адже лише об'єднавши зусилля, можна досягти великих результатів на благо України та її народу.