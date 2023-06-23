24-й всеукраїнський культурний конкурс «Українська мова – мова єднання» - попередні підсумки

Голова правління Одеської регіональної організації Національної Спілки журналістів України Юрій Работін підвів попередні підсумки 24-го всеукраїнського культурного конкурсу «Українська мова – мова єднання».



На перше місце ми поставили номінацію, яка безпосередньо відноситься до подій, які відбуваються нині в нашій державі. Номінація називається так: «Рубежі подвигу та безсмертя».

В номінації «Пам’ятки України» - мені приємно, що молодий автор Олександр Міняйло видав книгу. Це хлопець, якій зараз знаходиться на передовій, і ця книга - теж важливе надбання нашого форуму. Крім того, хочу зауважити на тім, що всі книжки, які прибули на наш конкурс «Українська мова – мова єднання», будуть виставлені в нашій народні бібліотеці і, таким чином, будуть доступні широкому загалу читачів.

Приємно, що відродили випуск своєї газети "Рідне слово" товариство "Просвіта" в місті Чорноморськ», - зазначив Юрій Работін. «До оргкомітету конкурсу надійшло 220 робіт. На сьогодняшній день це дуже приємні показники і говорить про те, що інтерес до конкурсу не стихає, а навіть, навпаки, зростає. Мені дуже приємно, що цього року в номінації присутні «Вісті Снігірівщини» з Миколаєва, газета «Вперед» з Бахмута і, звичайно, газета «Новий день», де редактор - мій земляк з Херсонщини. Дивитися на ці газети, які надсилають до офісу Союзу журналістів, - всі вони будуть учасниками 24-го всеукраїнського культурного конкурсу «Українська мова – мова єднання». Номінації в цьому році ми не міняли, вони такі самі, як і були раніше.На перше місце ми поставили номінацію, яка безпосередньо відноситься до подій, які відбуваються нині в нашій державі. Номінація називається так: «Рубежі подвигу та безсмертя». Я хотів би презентувати вам книгу, яка вийшла в Києві. Її видала Київська спілка журналістів, називається вона «Україна. Журналісти на передовій». Книга, яка вийшла, вже є в бібліотеках України. Хочеться за це подякувати пані А. Малієнко, Юрію Бондарю, Анатолію Яковцю, кожен з яких вніс свій вклад у видання цієї прекрасної книги. Вона відображує військовий стан нашої держави, в якому діють наші журналісти, це життя с передової, це спогади…В номінації «Пам’ятки України» - мені приємно, що молодий автор Олександр Міняйло видав книгу. Це хлопець, якій зараз знаходиться на передовій, і ця книга - теж важливе надбання нашого форуму. Крім того, хочу зауважити на тім, що всі книжки, які прибули на наш конкурс «Українська мова – мова єднання», будуть виставлені в нашій народні бібліотеці і, таким чином, будуть доступні широкому загалу читачів.Приємно, що відродили випуск своєї газети "Рідне слово" товариство "Просвіта" в місті Чорноморськ», - зазначив Юрій Работін.

Далі Юрій Работін презентував спецвипуск газети «Золотослів», який присвячений роковинам пам'яті Івана Михайловича Дзюби.

До оргкомітету 24-го всеукраїнського культурного конкурсу «Українська мова – мова єднання» надійшли листи підтримки з Офісу Президента, Верховної Ради, Міністерства культури, Одеської обласної ради, Одеської міської ради та Уповноваженого із захисту державної мови.

Юрій Работін презентував робочий макет майбутнього «Золотосліву» - газети, яка вийде до підведення результатів конкурсу. Він зауважив, що в минулому році газета конкурсу вийшла на шестидесяти чотирьох шпальтах, і виразив сподівання, що цього року вона буде неменша по об’єму. У цьому році в газеті буде надруковано адреси всіх центрів журналістської солідарності, які є на теренах України.