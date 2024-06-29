«Українська мова - мова єднання» на «Першому Міському» телеканалі у Кривому Розі

У рамках підготовки до XXV річчя загальнонаціонального конкурсу «Українська мова - мова єднання», Голова Одеської регіональної організації НСЖУ Юрій Работін, на тлі творчої поїздки завітав до «Першого Міського» телеканалу у Кривому Розі.

Цей візит став не лише можливістю підготувати новину про наближення конкурсу, а й став важливим етапом для зміцнення культурного обміну та підтримки української мови в медіапросторі країни. Під час свого візиту, Юрій Работін зустрівся з керівництвом телеканалу та ознайомився з роботою відомого в місті засобу масової інформації.

Так він узнав про те, що «Перший Міський» телеканал, розпочав свою діяльність у 2015 році, став платформою для просування місцевих новин та культурних подій. Основним напрямом роботи каналу є виробництво кіно - та відеофільмів, телевізійних програм, зокрема новинного контенту, інформаційних та розважальних телепрограм.

«Перший Міський» позиціонує себе як оперативний та достовірне джерело новин, що завжди на зв'язку зі своїми глядачами.

У прямому ефірі Юрій Работін разом з Надією Косяк, лауреаткою минулорічного конкурсу, акцентували увагу на підготовці до ювілейного XXV річчя Всеукраїнського конкурсу «Українська мова - мова єднання». Обговорювалися не лише історія та досягнення мистецького форуму, але й його майбутнє, роль відзначення мовної спадщини та культурного розвитку України. Зацікавлена участь «Першого Міського» телеканалу у цьому заході стала важливим кроком у зміцненні єдності, підтримці української мови та культурних цінностей. Такі ініціативи сприяють не лише популяризації української мови, а й залученню уваги до медіа, які відіграють ключову роль у формуванні національної свідомості та ідентичності. Таким чином, візит Юрія Работіна до «Першого Міського» телеканалу став ще одним кроком до підвищення усвідомлення про важливість української мови як мови єднання, а також відзначення досягнень медіа у розвитку місцевих та національних культурних ініціатив.