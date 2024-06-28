Відбулася зустріч у Криворізькому місьвиконкомі із делегацією творчого форуму «Українська мова - мова єднання»

В середині квітня до Кривого Рогу завітали представники оргкомітету творчого форуму «Українська мова - мова єднання» з ініціативою провести у місті перший тур 25-го ювілейного форуму українських митців поезії та прози. Делегацію очолив, Голова Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України та Очільник оргкомітету творчого форуму Юрій Работін.
Перша офіційна зустріч делегації з міським керівництвом відбулася у Криворізькому місьвиконкомі, де гостей прийняли заступник міського голови Сергій Мілютін, виконуюча обов'язки начальника управління культури Валентина Юшкова та начальник управління преси Ірина Герасименко. Головною темою обговорення стала ініціатива проведення в Кривому Розі першого відбіркового туру конкурсу «Українська мова - мова єднання», запропонована Юрієм Работіним. Виступаючи на зустрічі, Юрій Работін наголосив на важливості підтримки української мови як символу національної ідентичності:
Я впевнений ми нікуди звідціля не подінемось, навіть незважаючи на те, що відбувається навколо, війни приходять і уходять, а ми залишаємося, тому що працюємо заради майбутнього, заради історії, заради нашого славетного народу. У мене є вірш, його кінцівка звучить так: «Чумацький шлях усіяний зірками перед нами повстає, це Україна, Вона з нами, була лишається і є», - розповів Юрій Работін.
Сергій Мілютін обговорив широкий спектр культурних заходів, які проходять у місті з метою підтримки української мови та національних традицій. Він зазначив, що Кривий Ріг є домом для багатьох внутрішньо переміщених осіб з Донбасу, а культурні заходи є важливим механізмом інтеграції та підтримки.
В ході зустрічі виконуюча обов'язки начальника управління культури виконкому Криворізької міської ради Валентина Юшкова повідомила про найбільш важливі події міста, до яких зможуть долучитися представники Форуму під час свого перебування у Кривому Розі. Делегація мовного Форуму отримала від Очильниці управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради Ірини Герасименко запрошення відвідати місцеві ЗМІ, яка запевнила, що працівники Криворізької преси будуть раді поспілкуватися з колегами із Одеси. Підсумовуючи зустріч Сергій Мілютін передав привітання від Юрія Вілкула, виконуючого обов'язки Криворізького міського голови та пам’ятні подарунки на згадку про перебування у Кривому Розі представникам мовного Форуму.
Зустріч із делегацією форуму стала важливим кроком у зміцненні культурних зв’язків між Кривим Рогом та Одесою, підкресливши значення української мови як основи національної самосвідомості та єдності в складний час для України.