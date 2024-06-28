Відбулася зустріч у Криворізькому місьвиконкомі із делегацією творчого форуму «Українська мова - мова єднання»

В середині квітня до Кривого Рогу завітали представники оргкомітету творчого форуму «Українська мова - мова єднання» з ініціативою провести у місті перший тур 25-го ювілейного форуму українських митців поезії та прози. Делегацію очолив, Голова Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України та Очільник оргкомітету творчого форуму Юрій Работін.

Перша офіційна зустріч делегації з міським керівництвом відбулася у Криворізькому місьвиконкомі, де гостей прийняли заступник міського голови Сергій Мілютін, виконуюча обов'язки начальника управління культури Валентина Юшкова та начальник управління преси Ірина Герасименко. Головною темою обговорення стала ініціатива проведення в Кривому Розі першого відбіркового туру конкурсу «Українська мова - мова єднання», запропонована Юрієм Работіним. Виступаючи на зустрічі, Юрій Работін наголосив на важливості підтримки української мови як символу національної ідентичності:

«Під час повномасштабного вторгнення Росії підтримка рідної мови одна з першочергових задач, адже саме рідна мова підкреслює національну ідентичність українського народу.

Я впевнений ми нікуди звідціля не подінемось, навіть незважаючи на те, що відбувається навколо, війни приходять і уходять, а ми залишаємося, тому що працюємо заради майбутнього, заради історії, заради нашого славетного народу. У мене є вірш, його кінцівка звучить так: «Чумацький шлях усіяний зірками перед нами повстає, це Україна, Вона з нами, була лишається і є», - розповів Юрій Работін.

Сергій Мілютін обговорив широкий спектр культурних заходів, які проходять у місті з метою підтримки української мови та національних традицій. Він зазначив, що Кривий Ріг є домом для багатьох внутрішньо переміщених осіб з Донбасу, а культурні заходи є важливим механізмом інтеграції та підтримки.

«У Кривому Розі після початку повномасштабного вторгнення Росії повсякчас проводитися велика кількість культурних подій що направлені на розвиток та поглиблення вивчення рідної мови, а також національних традицій причому їх відвідувачами є як криворіжці так і новоприбулі мешканці з числа внутрішньо переміщених осіб що змушені були залишити свої домівки через активні бойові дії та російську окупацію. Ми розуміємо що мова - це також наша зброя у нас в місті зараз понад 80 000 внутрішніх переміщених осіб да які приїхали в тому числі та велика кількість приїхала з Донбасу тому ми разом з нашим департаментом освіти з управлінням культури проводимо дуже велику кількість мовних ми проводимо різні культурні заходи де більш глибоко створюємо можливість для людей більш глибоко занурюватися в українську культуру», - підкреслив заступник міського голови Криворізької міської ради Сергій Мілютін

В ході зустрічі виконуюча обов'язки начальника управління культури виконкому Криворізької міської ради Валентина Юшкова повідомила про найбільш важливі події міста, до яких зможуть долучитися представники Форуму під час свого перебування у Кривому Розі. Делегація мовного Форуму отримала від Очильниці управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради Ірини Герасименко запрошення відвідати місцеві ЗМІ, яка запевнила, що працівники Криворізької преси будуть раді поспілкуватися з колегами із Одеси. Підсумовуючи зустріч Сергій Мілютін передав привітання від Юрія Вілкула, виконуючого обов'язки Криворізького міського голови та пам’ятні подарунки на згадку про перебування у Кривому Розі представникам мовного Форуму.

Зустріч із делегацією форуму стала важливим кроком у зміцненні культурних зв’язків між Кривим Рогом та Одесою, підкресливши значення української мови як основи національної самосвідомості та єдності в складний час для України.