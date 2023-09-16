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Сьогодні, 12:00

Урочисте відкриття XXIV ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО КОНКУРСУ «УКРАЇНСЬКА МОВА - МОВА ЄДНАННЯ»

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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Одеська національна бібліотека вул. Пастера 13
Святковий концерт присвячений мовному форуму, здійсненний силами учнів
Мистецької школи №1 імені Е.Г. Гілельса м. Одеси.
Програма концерту:
-    Квартет скрипичний «Доброго ранку» - П. Майборода «Пісня про рушник» - Animato
-    Ансамбль бандуристів «Стефанія»
-    Нона Абуладзе виконує пісні: «Моя Україна», «Над Дніпром» 
-    Сильницький вокал «Троянди»
-    Ольга Васильєва: Скорик «Мелодія»
-    Пісня «Моя Україна»: слова М. Ковалко, муз. А. Мігай
-    Ева Литовченко: Скорик «В старинном джазовом стиле»
-    Іван Сєбов «Червона калина», баян.
-    Шпак Дмитриєвич Мария польська та українська народна пісня «Гей, соколи»
-    Левко Колодуб: «Гуцульські старосвітська награвання». Виконує: Віталій Непомнящий
-    Хор ім. Шевченка

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