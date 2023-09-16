Урочисте відкриття XXIV ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО КОНКУРСУ «УКРАЇНСЬКА МОВА - МОВА ЄДНАННЯ»

Категорія: Новини / Історія та суспільство

Одеська національна бібліотека вул. Пастера 13 Святковий концерт присвячений мовному форуму, здійсненний силами учнів Мистецької школи №1 імені Е.Г. Гілельса м. Одеси. Програма концерту: - Квартет скрипичний «Доброго ранку» - П. Майборода «Пісня про рушник» - Animato - Ансамбль бандуристів «Стефанія» - Нона Абуладзе виконує пісні: «Моя Україна», «Над Дніпром» - Сильницький вокал «Троянди» - Ольга Васильєва: Скорик «Мелодія» - Пісня «Моя Україна»: слова М. Ковалко, муз. А. Мігай - Ева Литовченко: Скорик «В старинном джазовом стиле» - Іван Сєбов «Червона калина», баян. - Шпак Дмитриєвич Мария польська та українська народна пісня «Гей, соколи» - Левко Колодуб: «Гуцульські старосвітська награвання». Виконує: Віталій Непомнящий - Хор ім. Шевченка

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