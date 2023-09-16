Урочисте відкриття XXIV ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО КОНКУРСУ «УКРАЇНСЬКА МОВА - МОВА ЄДНАННЯ»

Одеська національна бібліотека вул. Пастера 13
Святковий концерт присвячений мовному форуму, здійсненний силами учнів
Мистецької школи №1 імені Е.Г. Гілельса м. Одеси.
Програма концерту:
- Квартет скрипичний «Доброго ранку» - П. Майборода «Пісня про рушник» - Animato
- Ансамбль бандуристів «Стефанія»
- Нона Абуладзе виконує пісні: «Моя Україна», «Над Дніпром»
- Сильницький вокал «Троянди»
- Ольга Васильєва: Скорик «Мелодія»
- Пісня «Моя Україна»: слова М. Ковалко, муз. А. Мігай
- Ева Литовченко: Скорик «В старинном джазовом стиле»
- Іван Сєбов «Червона калина», баян.
- Шпак Дмитриєвич Мария польська та українська народна пісня «Гей, соколи»
- Левко Колодуб: «Гуцульські старосвітська награвання». Виконує: Віталій Непомнящий
- Хор ім. Шевченка