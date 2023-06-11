Янгольські голоси та Янгольські струни в Одеській Кірсі оновлено

День П'ятидесятниці церкви Григоріанського календарю, у тому числі лютеранська громада церкви Святого Павла, відзначили цієї неділі. Після богослужіння, коли почуття віруючих були переповнені святковими емоціями, до відвідувачів Одеської Кірхи завітали ангельські голоси та ангельські струни. Звісно це були наші улюблені зірочки – юні майстри співу та виконавчого мистецтва, вихованці Одеського державного музичного ліцею імені Петра Соломоновича Столярського разом зі своїми геніальними педагогами. Слухачі з нетерпінням чекали на початок вистави, а юні виконавці, хвилюючись, готувалися до святкового концерту.

«Ми раді бачити вас в стінах гостинної Євангелічно-Пресвітеріанської церкви Святого Павла. Сьогоднішній концерт присвячено міжнародному дню захисту дітей. Його підготували учні та викладачі Одеського державного музичного ліцею імені Петра Соломоновича Столярського, автор проекту - органістка Кірхи Вероніка Струк.

Розпочнеться наш святковий концерт із прем'єри. Вперше в Україні пролунає твір німецького композитора, написаний лише кілька місяців тому.

Йоахім Йохов «Мрійний вальс» виконує Катерина Алексеснко та її викладач Наталя Мазепа, Партія органа Вероніка Струк», - привітала присутніх ведуча від імені творчого колективу.





Далі в програмі концерту прозвучали наступні твори:

Йоганн Крігер «Куранта» виконав Мікі Калайда Викладач Тетяна Іванова.

Слова Тараса Шевченко, аранжування Марії Ковальової «Зоре моя вечірня» Виконувала Ульяна Щавінська Викладач бандури Мар'яна Бондар Викладач вокалу Заслужена артистка України Галина Сукеиник.

Йоганн Себастьян Бах Інвенція До-мажор та менует Ре-мінор, Олександр Шевченко «Пісня над Дніпром» виконала Нонна Абуладзе викладач Тетяна Іванова.

Сергій Калюжний «Квітка папороті» виконали Наталя Мазепа, Ганна Лаптєва і Дарія Болдирева.

Йоганн Себастьян Бах Інвенція Сі - бемоль мажор, виконувала Кіра Григор'єва викладач Тетяна Іванова.

Олександр Саратський «Джазовий дует» виконували Олександр Бочкарьов та його викладач Наталя Мазепа Концертмейстер Олександра Грінченко.

Йоганн Себастьян Бах трьохголосна Інвенція Соль - мінор виконала Софія Дудар. Викладач Ірина Дідушок.

Поль Моріа «Токката» виконував ансамбль бандуристів «Перлина» Художній керівник Мар'яна Бондар та ансамбль «Янгольські струни» художній керівник Наталя Мазепа.

«Чорнобривці» слова Сингаївського, музика Верменича Аранжування Марії Ковальової виконав зведений хор Одеського державного музичного ліцею ім. проф. П. С. Столярського Художній керівник та диригент Тетяна Яковчук Концертмейстер Марія Ковальова.

Анатолій Кос-Анатольський «Коли заснули сині гори» Українська народна пісня «Підманула підвела» в обробці Олександра Гоноболіна виконав ансамбль «Янгольські струни» Художній керівник Наталя Мазепа, Партія органу Вероніка Струк.

Сербська народна мелодія «Гуси - лебеді» Слова Стельмаха, Музика Янівського, Аранжування Овчарової Виконав зведений хор Одеського державного музичного ліцею ім. проф. П. С. Столярського Художній керівник та диригент Тетяна Яковчук концертмейстер Олена Зінакова та капела бандуристів «Перлина» художній керівник Мар'яна Бондар.

слова Гаврілова, музика Некрасова, аранжування Марії Ковальової «За лісами горами» виконав зведений хор Одеського державного музичного ліцею ім. проф. П.С. Столярського. Художній керівник та диригент Тетяна Яковчук концертмейстер Марія Ковальова, солістка Сюзанна Добровольська, партія металофону Альбіна Шумакова, Ансамбль бандуристів «Перлина», художній керівник Мар'яна Бондар. Ансамбль «Янгольські струни» художній керівник Наталя Мазепа. На завершення концерту юні виконавці побажали всім присутнім міцного здоров'я, Миру та Любові. Слова із пісні Ірини Білик «Хай живе Надія» « І нехай Надія на краще завжди буде квітнути у наших серцях!» - пролунали як заклик для майбутнього. Концерт був чудовим. Присутні відзначили високий рівень виконання класичних творів юними майстрами. Бездоганне виконання дитячими ангельськими голосами класичних творів залишило неповторне світле відчуття в душах присутніх. Хочеться нових зустрічей з прекрасним у виконанні творчих колективів музичного ліцею імені П. С. Столярського.







