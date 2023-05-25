Одеські лютерани запрошують на Літній ярмарок!

З 28 травня по 4 червня лютеранська Громада Святого Павла проводитиме Літній ярмарок. Мета ярмарку підтримати одеситів та гостей міста, в тому числі і внутрішньо-переміщених осіб та створити безпечний та комфортний простір для дітей та дорослих, а також зібрати кошти на підтримку Сил Оборони України.

Цього разу ярмарок присвячений сезону святкування П'ятидесятниці та Святої Трійці. Також на цей період випадає День Захисту дитини, тому особливу увагу організатори приділили тому, щоб діти також могли насолодитися ярмарком. Діятиме окремий двір, на якому буде розміщений батут та ігровий майданчик.

Особливо насиченим буде перший день ярмарку. 28 травня вона розпочнеться з урочистого відкриття об 11:15 після Святкового богослужіння. О 15:00 очикується прибутя пожежної команди з автомобілем та цікавою програмою для дітей та дорослих. З 16:30 проходитиме святкова програма «Аладін та Жасмін» з креативною фотозоною. Також в цей день о 21:00 на площі перед кірхою проводитиметься ефектне фаєр-шоу.

На гостей чекатимуть традиційний фудкорт, зі смачними стравами, фотозона, кіоски з тематичними прикрасами ручної роботи та багато інших цікавмнок. Як і під час Різдвяного ярмарку на гостей очікує багата програма концертів класичної музики (розклад нижче).

Запрошуємо всіх бажаючих до двору одеської Кірхи за адресою вул. Новосельського, 68!

Розклад богослужінь:

28 травня 10:00 – П’ятидесятниця (після закінчення – відкриття ярмарку)

1 червня 18:30 – Вечірнє богослужіння

4 червня 10:00 – Свято Трійці

Розклад концертів:

28 травня 12:00 – До дня захисту дитини. Концерт учнів ОДМЛ ім. П. С. Столярського

28 травня 18:00 - Духовий оркестр ОНМА ім. А. В. Нежданавої

2 червня 18:00 – Студенти кафедри вокалу ОНМА ім. А. В. Нежданавої

3 червня 18:00 – «Вечірні серенади» (Вероніка Струк та солісти)

4 червня 18:00 – «Пори року» А. Вівальді (Вероніка Струк та О. Єргієва (скрипка))

Питання по концертам: +380 63 507 29 64 (Ольга)

Богослужіння та преса: +380 99 27 97 308 (Олександр)