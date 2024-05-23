Українська мова: єдність на шляху культурного спілкування. "Українські соловейки" в МШ №1 імені Е. Г. Гілельса

З січня 2024 року в українському освітньому просторі започатковано проєкт «Плекаймо рідну мову», що має на меті підтримку та просування рідної мови серед учнів та вчителів. Ініціаторами стали директорка Марина Русяєва та Заслужений журналіст України, голова Загальнонаціонального конкурсу "Українська мова - мова єднання" Юрій Работін. Проєкт «Плекаймо рідну мову» органічно вливається в заходи Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова - мова єднання», який виявився важливим кроком у збереженні та розвитку української мовної культури. Цикл творчих зустрічей з Юрієм Работіним та лауреатами мовного форуму став не лише майданчиком для виявлення талантів, а й простором для вивчення, обговорення та популяризації української мови. 22 травня 2024 року завершився перший сезон Загальнонаціонального конкурсу "Українська мова - мова єднання" з захоплюючим заходом, що відбувся в МШ №1 імені Е. Г. Гілельса. На цю подію завітав ансамбль учнів КЗ "Дивізійський ліцей" під назвою "Українські соловейки". Їхні виконані українські пісні вразили усіх присутніх, зробивши акцент на красі та багатстві рідної мови. Під час заходу Юрій Работін подарував - нові книжки для бібліотеки Дивізійського ліцею та сучасні іграшки для артистів ансамблю. До речі, іграшки надав відомий благодійник Олександр Сивак, засновник фірми "Стратег". Крім цього, Юрій Работін вручив Почесну відзнаку культурному діячу Петру Рибіну, що є ще одним визнанням внеску у розвиток української мовної та культурної спадщини. Директорка МШ №1 імені Е.Г. Гілельса, Марина Русяєва, висловила подяку керівниці ансамблю "Українські соловейки" Світлані Шульзі та запропонувала подальшу співпрацю, що стала ще одним кроком у зміцненні зв'язків між учбовими закладами. Після творчої зустрічі для учнів Дивізійського ліцею була організована екскурсія по школі та Інтерактивному музею пам’яті Е.Г. Гілельса, що розширило їхні знання про історію та культуру.
Загальнонаціональний конкурс "Українська мова - мова єднання" став важливим кроком у відродженні та популяризації української мови серед молодого покоління. Його успіх свідчить про те, що віра в силу рідної мови та культурного спілкування є джерелом взаєморозуміння та єдності.