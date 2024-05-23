Українська мова: єдність на шляху культурного спілкування. "Українські соловейки" в МШ №1 імені Е. Г. Гілельса

З січня 2024 року в українському освітньому просторі започатковано проєкт «Плекаймо рідну мову», що має на меті підтримку та просування рідної мови серед учнів та вчителів. Ініціаторами стали директорка Марина Русяєва та Заслужений журналіст України, голова Загальнонаціонального конкурсу "Українська мова - мова єднання" Юрій Работін. Проєкт «Плекаймо рідну мову» органічно вливається в заходи Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова - мова єднання», який виявився важливим кроком у збереженні та розвитку української мовної культури. Цикл творчих зустрічей з Юрієм Работіним та лауреатами мовного форуму став не лише майданчиком для виявлення талантів, а й простором для вивчення, обговорення та популяризації української мови. 22 травня 2024 року завершився перший сезон Загальнонаціонального конкурсу "Українська мова - мова єднання" з захоплюючим заходом, що відбувся в МШ №1 імені Е. Г. Гілельса. На цю подію завітав ансамбль учнів КЗ "Дивізійський ліцей" під назвою "Українські соловейки". Їхні виконані українські пісні вразили усіх присутніх, зробивши акцент на красі та багатстві рідної мови. Під час заходу Юрій Работін подарував - нові книжки для бібліотеки Дивізійського ліцею та сучасні іграшки для артистів ансамблю. До речі, іграшки надав відомий благодійник Олександр Сивак, засновник фірми "Стратег". Крім цього, Юрій Работін вручив Почесну відзнаку культурному діячу Петру Рибіну, що є ще одним визнанням внеску у розвиток української мовної та культурної спадщини. Директорка МШ №1 імені Е.Г. Гілельса, Марина Русяєва, висловила подяку керівниці ансамблю "Українські соловейки" Світлані Шульзі та запропонувала подальшу співпрацю, що стала ще одним кроком у зміцненні зв'язків між учбовими закладами. Після творчої зустрічі для учнів Дивізійського ліцею була організована екскурсія по школі та Інтерактивному музею пам’яті Е.Г. Гілельса, що розширило їхні знання про історію та культуру.

«Дякуємо всім, хто був з нами протягом першого сезону Загальнонаціонального конкурсу "Українська мова - мова єднання". І хочемо запросити всіх приєднатись до нас у наступному сезоні, що стартуватиме восени», - закликають організатори.

«Наш колектив існує майже два роки. Діти дуже люблять співати, я допомагаю втілити у життя їхні мрії Нас запросив Юрій Анатолійович та Марія Володимирівна. Ми дуже вдячні за запрошення виступити у цьому славетному навчальному закладі. Ми тут виступаємо як конкурсанти загальнонаціонального конкурсу «Українська мова - мова єднання». Наша спільна мрія щоб скоріше завершилась війна. Та в цьому році ми працюємо над проектом пісні написані війною, ми шукаємо такі пісні, знаходимо і виконуємо здебільшого в нашій громаді. Діти дуже задоволені що ми сюди приїхали, вони зустріли вдячну аудиторію, якщо нас запрошуватимуть ми з вдячністю приїжджатимемо знову», - розповідає керівник ансамблю «Українські соловейки» Світлана Шульга.

Загальнонаціональний конкурс "Українська мова - мова єднання" став важливим кроком у відродженні та популяризації української мови серед молодого покоління. Його успіх свідчить про те, що віра в силу рідної мови та культурного спілкування є джерелом взаєморозуміння та єдності.