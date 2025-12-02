 
Прикордонникам наказали не випускати Єрмака з України

Государственная пограничная служба получила распоряжение не выпускать за границу бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Об этом в своем телеграм-канале сообщает народный депутат из партии “Европейская солидарность” Алексей Гончаренко.

“На пограничные пункты пропуска пришло письмо о запрете на выезд из Украины Андрея Ермака”, — сказано в его публикации.

Между тем издание “Украинская правда” со ссылкой на источники в правоохранительных кругах написало, что подозрение Ермаку — дело времени.

“Похоже, Андрей Ермак решил не терять этого времени. Между двумя вариантами: покинуть страну или скрыться от уголовного дела под мобилизацией — он выбрал второй”, — говорится в статье.

Напомним, Ермак был уволен с должности главы Офиса президента 28 ноября после обысков НАБУ.


