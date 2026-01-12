Всеукраинская ассоциация общин (ВАГ) призывает Правительство предусмотреть для местных бюджетов компенсацию на покрытие расходов на повышение заработных плат работникам образовательной сферы.

Об этом говорится в заявлении ВАГ.

В Ассоциации со ссылкой на Минфин отмечают, что на повышение должностных окладов работников поставщиков социальных и реабилитационных услуг нужны дополнительные 28 млрд грн.

В то же время на повышение должностных окладов работников образовательной сферы – нужно дополнительно 14 млрд грн.

"Все эти средства не предусмотрены в госбюджете на 2026 год. К тому же, соответствующие решения правительства о таких повышениях были приняты в конце бюджетного года, без надлежащих консультаций с органами местного самоуправления и их ассоциациями. Именно тогда, когда уже было утверждено 97% местных бюджетов", – отметили в ВАГ.

В Ассоциациидобавили, что без дополнительных поступлений в местные бюджеты на финансирование оплаты труда, такая инициатива правительства создаст финансовую нагрузку на местные бюджеты, которая может привести к негативным последствиям: сокращение работников, нагрузки, неравные условия оплаты труда.

"Всеукраинская ассоциация общин напоминает, что в соответствии с Конституцией Украины и Бюджетным кодексом, расходы общин, которые возникают в результате решений органов государственной власти, должны компенсироваться государством. В связи с этим ВАГ призывает предусмотреть для местных бюджетов действенные механизмы для компенсации расходов на повышение должностных окладов", – говорится в заявлении.







